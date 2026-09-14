India vs Afghanistan 2nd T20 Match Playing 11: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 7 विकेट से जीतते हुए 1-0 की बढ़त बना ली है। अब मंगलवार 15 सितंबर को सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 में फिलहाल संजू सैमसन के फ्लाप होने से एक बदलाव नजर आ रहा है।

संजू सैमसन का फॉर्म इस साल वर्ल्ड कप के बाद से लगातार खराब रहा है। मोहम्मद कैफ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर बाहर होने से टीम में आने के बीच संजू ने ऐसा क्या किया जो उनकी टीम में एंट्री हुई। वहीं वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थी और वह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 से बाहर रहे।

संजू सैमसन पर भरोसा या फिर एक मौके के बाद बाहर?

इन सब सवालों को देखते हुए संजू सैमसन की स्थिरता एक बार फिर सवालों के घेरे में है और उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बाहर हुए। इसलिए दूसरे मुकाबले में अगर एकमात्र बदलाव भारत की प्लेइंग 11 में हुआ तो यही देखने को मिल सकता है। या तो संजू को फिर एक मौका देकर बाहर किया जाएगा या उनके ऊपर भरोसा जताया जाएगा।

नितीश कुमार रेड्डी ने भी किया निराश

अगर भारतीय टीम एक अतिरिक्त स्पिन विकल्प के साथ जाना चाहेगी तो नितीश कुमार रेड्डी की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। रेड्डी ने पहले मुकाबले में निराश किया था और 2 ओवर में 30 रन खर्च किए थे। बल्लेबाजी में हालांकि उनको मौका नहीं मिला था। ऐसे में बुमराह और अर्शदीप के साथ शिवम दुबे तीसरे पेसर की भूमिका निभा सकते हैं। पहले मुकाबले में दिल्ली की पिच पर कुछ हद तक स्पिन असरदार दिखी थी इसको देखते हुए इस एक बदलाव की संभावना जताई जा सकती है।

अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी/वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह।

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।

अभिषेक शर्मा नंबर 1, इशान से आगे ओमरजई, अर्शदीप का भी जलवा; भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 के बाद टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

भारत ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 82 रन की पारी खेली और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। दोनों खिलाड़ी टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट में क्रमश: नंबर 1 रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





