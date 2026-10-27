भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे। भारतीय टीम के लिे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की और पहले 4ओवर में 84 रन ठोक दिए। भारत के 50 रन 2.2 ओवर में ही पूरे हो गए थे। टी20 इंटरनेशनल में यह संयुक्त रूप से किसी टीम का सबसे तेज पचासा है और फुल मेंबर देशों में भारत का सबसे तेज पचासा है।
इसके बाद भारत ने 5 ओवर में 100 रन पूरे किए और यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम का सबसे तेज शतक था। फिर पावरप्ले में टीम इंडिया ने 118 रन बनाए और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने भी इस पारी में 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने जैकब डफी के पहले ओवर में तेज शुरुआत की।
उसके बाद अभिषेक शर्मा ने एडम मिल्ने, काइल जैमीसन और माइकल ब्रेसवेल की क्लास लगा दी। उनका टी20 इंटरनेशनल में यह दूसरी सबसे तेज पचासा था। वैभव सूर्यवंशी ने भी 19 गेंद पर 45 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 43 गेंद पर 133 रन की साझेदारी हुई।
T20I में किसी टीम का सबसे तेज पचासा
- 2.2 ओवर: पापुआ न्यू गिनिया vs वानुआटु, 2019
- 2.2 ओवर: रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021
- 2.2 ओवर: भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
- 2.3 ओवर: फिलिपीन्स vs इंडोनेशिया, बाली, 2023
- 2.4 ओवर: न्यूजीलैंड vs स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009
- 2.4 ओवर: न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2019
- 2.4 ओवर: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
T20I में किसी टीम का सबसे तेज शतक
- 5 ओवर: भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
- 5.2 ओवर: रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021
- 5.3 ओवर: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 5.3 ओवर: ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
- 5.5 ओवर: जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024
- 5.5 ओवर: इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
T20I में पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर
- 118/0 : भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
- 116/0 : रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021 (5.4 ओवर)
- 113/1 : ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
- 103/1 : जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024
- 102/0 : साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 100/0 : इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
- 100/0 : भारत vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
IND A vs NZ A: इंडिया ए की दमदार वापसी: 113 पर आउट होने के बाद जीत से 1 विकेट रह गया दूर, पडिक्कल, यश-नबी रहे हीरो
इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए के बीच पहला अनाधिकारिक टेस्ट ड्रॉ रहा। इंडिया ए के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 199 और 32 के अलावा 2 विकेट ने शानदार प्रदर्शन किया। आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर