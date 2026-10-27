भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे। भारतीय टीम के लिे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की और पहले 4ओवर में 84 रन ठोक दिए। भारत के 50 रन 2.2 ओवर में ही पूरे हो गए थे। टी20 इंटरनेशनल में यह संयुक्त रूप से किसी टीम का सबसे तेज पचासा है और फुल मेंबर देशों में भारत का सबसे तेज पचासा है।

इसके बाद भारत ने 5 ओवर में 100 रन पूरे किए और यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम का सबसे तेज शतक था। फिर पावरप्ले में टीम इंडिया ने 118 रन बनाए और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने भी इस पारी में 15 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने जैकब डफी के पहले ओवर में तेज शुरुआत की।

उसके बाद अभिषेक शर्मा ने एडम मिल्ने, काइल जैमीसन और माइकल ब्रेसवेल की क्लास लगा दी। उनका टी20 इंटरनेशनल में यह दूसरी सबसे तेज पचासा था। वैभव सूर्यवंशी ने भी 19 गेंद पर 45 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 43 गेंद पर 133 रन की साझेदारी हुई।

T20I में किसी टीम का सबसे तेज पचासा

2.2 ओवर: पापुआ न्यू गिनिया vs वानुआटु, 2019

पापुआ न्यू गिनिया vs वानुआटु, 2019 2.2 ओवर: रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021

रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021 2.2 ओवर: भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 2.3 ओवर: फिलिपीन्स vs इंडोनेशिया, बाली, 2023

फिलिपीन्स vs इंडोनेशिया, बाली, 2023 2.4 ओवर: न्यूजीलैंड vs स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009

न्यूजीलैंड vs स्कॉटलैंड, द ओवल, 2009 2.4 ओवर: न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2019

न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड, ऑकलैंड, 2019 2.4 ओवर: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

T20I में किसी टीम का सबसे तेज शतक

5 ओवर: भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 5.2 ओवर: रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021

रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021 5.3 ओवर: साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023 5.3 ओवर: ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024 5.5 ओवर: जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024

5.5 ओवर: इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025

T20I में पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर

118/0 : भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026

भारत vs न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 116/0 : रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021 (5.4 ओवर)

रोमानिया vs सर्बिया, सोफिया, 2021 (5.4 ओवर) 113/1 : ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024

ऑस्ट्रेलिया vs स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024 103/1 : जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024

जिम्बाब्वे vs गाम्बिया, नैरोबी, 2024 102/0 : साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023 100/0 : इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025

इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025 100/0 : भारत vs अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

IND A vs NZ A: इंडिया ए की दमदार वापसी: 113 पर आउट होने के बाद जीत से 1 विकेट रह गया दूर, पडिक्कल, यश-नबी रहे हीरो

इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए के बीच पहला अनाधिकारिक टेस्ट ड्रॉ रहा। इंडिया ए के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 199 और 32 के अलावा 2 विकेट ने शानदार प्रदर्शन किया। आकिब नबी ने 3-3 विकेट लिए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





