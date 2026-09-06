दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन का सामना तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम साउथ जोन के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फाइनल मैच के लिए इस टीम में एक बदलाव किया गया। मोहम्मद शमी को भी इस मैच में मौका दिया गया जो अपना 100वां फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं।

फाइनल के लिए ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव

साउथ जोन के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए ईस्ट जोन ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया और विराट सिंह की जगह टीम में शिखर मोहन को शामिल किया गया। विराट सिंह इससे पहले के मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाए थे और रन बनाने के लिए जूझते नजर आए थे। शायद विराट की खराब फॉर्म को देखते हुए टीम में शिखर मोहन को जगह दी गई है।

टॉस जीतने के बाद ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे और विकेट ठीक-ठाक लग रही है। पिच पर थोड़ी नमी है, लेकिन ये तो किसी भी मैदान पर हो सकती है। पिछले मैच में हमने क्या किया उसे भूलकर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। विरोधी टीम भी पूरा जोर लगाएगी, लेकिन टीम के सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमें अनुशासित और विनम्र बने रहना है।

दलीप ट्रॉफी फाइनल के लिए ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन

अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, इशान किशन (विकेटकीपर), शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, एमडी कौनैन कुरैशी, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार, मुकेश कुमार।

तिलक-शाहबाज से आगे सुदीप, वैभव टॉप-5 में; दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)