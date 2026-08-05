भारत के प्रतिष्ठित घरेलू रेड-बॉल टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026-27 की शुरुआत 23 अगस्त से होगी और इसके लिए ईस्ट जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। ईस्ट जोन की टीम में इस बार वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है और उन्हें टीम का उप-कप्तान बनाया गया है जबकि टीम की कमान इशान किशन के हाथों में होगी।

ईस्ट जोन की टीम में कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं जिसमें वैभव व इशान के अलावा विराट सिंह, अभिमन्यु ईश्वरन, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद, सुदीप घरामी शामिल हैं। ईस्ट जोन की टीम में जिस तरह से खिलाड़ी हैं उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये टीम इस बार चैंपियन बनने की भी तगड़ी दावेदार है।

वैभव और अभिमन्यु कर सकते हैं पारी की शुरुआत

इसमें कोई शक नहीं है कि इस सीजन में ईस्ट जोन अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन इस टीम की बेस्ट बैटिंग लाइनअप (टॉप-7 बल्लेबाज) इस सीजन के लिए क्या हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। इस टीम के लिए पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन कर सकते हैं। अभिमन्यु का अनुभव और वैभव की आक्रमकता साथ ही दाएं-बाएं हाथ की ये जोड़ी विरोधी टीम के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं।

विराट चौथे तो इशान 5वें नंबर पर कर सकते हैं बैटिंग

वहीं ईस्ट जोन के लिए तीसरे नंबर पर सुदीप घरामी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि सुदीप को ओपन करने का भी अनुभव है, लेकिन वैभव के आने के बाद वो शायद तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं। इस टीम में विराट सिंह भी मौजूद हैं जो झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो चौथे नंबर पर बैटिंग करते नजर आ सकते हैं। कप्तान इशान किशन शायद 5वें क्रम पर बैटिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि इशान का बैटिंगक्रम स्थिति को देखते हुए ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके बाद शुभ्रांशु सेनापति छठे जबकि शाहबाज अहमद 7वें स्थान पर हो सकते हैं। यानी इस सीजन में ये ईस्ट जोन के टॉप-7 बैटर हो सकते हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन के टॉप-7 बल्लेबाज

अभिमन्यु ईश्वरन (सलामी बल्लेबाज), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज), सुदीप कुमार घरामी (टॉप ऑर्डर बल्लेबाज), विराट सिंह (मध्य क्रम बल्लेबाज), इशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), शुभ्रांशु सेनापति (मध्य क्रम बल्लेबाज), शाहबाज अहमद (ऑलराउंडर – स्पिन)।

दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन की टीम

अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जायसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, इशान किशन (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति, वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), दानिश दास, अभिजीत सरकार।

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