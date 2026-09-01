दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है। पहली पारी में ईस्ट जोन के गेंदबाजों ने सेंट्रल जोन को 266 रन पर रोका था और फिर वैभव सूर्यवंशी व अभिमन्यु ईश्वरन ने 25.2 ओवर में ही 161 रन जोड़ते हुए टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। उसके बाद पूरी ईस्ट जोन की टीम 266 रन पर सिमट गई। फिर सेंट्रल जोन की दूसरी पारी शुरू हुई और कप्तान रजत पाटीदार लगातार दूसरी बार फ्लाप रहे।

दूसरे दिन के खेल के अंत तक सेंट्रल जोन ने अपनी दूसरी पारी में 45 रन बनाकर तीन विकेट गंवाए। सेंट्रल जोन को बढ़त सेमीफाइनल मुकाबले में जरूर मिली लेकिन टीम की शुरुआत दूसरी पारी में भी खास नहीं रही। कुणाल चंडेला 2, आर्यन जुयाल 8 और कप्तान रजत पाटीदार सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहली पारी में भी रजत ने सिर्फ 12 रन ही बनाए थे। ईस्ट के लिए मुकेश कुमार ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट झटका।

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सेंट्रल जोन के बल्लेबाज अमन मोखाडे 23 और आर्यन पांडे 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में सेंट्रल और ईस्ट दोनों ने अपनी पहली-पहली पारी में 266 रन बनाए थे। यानी स्कोर बराबरी पर होने से पहली पारी के आधार पर किसी भी टीम को बढ़त नहीं मिली थी। फिर दूसरी पारी में सेंट्रल ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 45 रन बनाए और उसकी कुल बढ़त भी 45 रन की हो गई।

ईस्ट जोन ने गंवाया बढ़त लेने का मौका

ईस्ट जोन ने इस मुकाबले में बढ़त लेने का मौका गंवाया। वैभव सूर्यवंशी (92) और अभिमन्यु ईश्वरन (69) की 161 रन की साझेदारी के बाद पूरी टीम 266 पर सिमट गई। यानी 105 रन में इसके बाद पूरी टीम सिमट गई। कप्तान इशान किशन का भी बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ 16 रन ही बना पाए। कुमार कुशाग्र का खाता भी नहीं खुला और सुदीप घरामी 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

इस मुकाबले में अब तक गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। ईस्ट जोन के लिए पहली पारी में मुकेश कुमार-अभिजीत सरकार ने 3-3 विकेट झटके थे। वहीं मोहम्मद शमी और मोहम्मद कौनैन कुरैशी को 2-2 सफलताएं मिली थीं। इसके बाद सेंट्रल के लिए हर्ष दुबे ने 4 विकेट झटके और यश ठाकुर व आर्यन पांडे ने 3-3 विकेट लिए।

मोहम्मद शमी के 900 विकेट पूरे, कपिल देव-जहीर खान जैसे भारतीय गेंदबाजों के क्लब में शामिल

मोहम्मद शमी ने ईस्ट जोन की दूसरी पारी में आर्यन जुयाल को अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों कैच कराकर पेशेवर क्रिकेट में 900 विकेट पूरे किए। इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





