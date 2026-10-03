वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले में 9 गेंद पर 15 रन ही बना पाए। उन्होंने अपनी पारी में दो छक्के लगाए और तेज शुरुआत की, लेकिन सईम अयूब ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। विकेट लेने के बाद पाकिस्तान गेंदबाज ने वैभव को चिढ़ाया। इसका वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल हैं।

दरअसल सईम अयूब ने वैभव का विकेट लेने के बाद गोद में बच्चे को खिलाने और उठाने का एक्शन करते हुए उन्हें चिढ़ाया। गालांकि, वैभव सूर्यवंशी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप बाहर चले गए। अभिषेक शर्मा उनके साथी ओपनर दूसरे छोर पर क्रीज पर डटे थे। उन्होंने अयूब से उसी ओवर में बदला लिया और फिर किसी पाकिस्तानी गेंदबाज को नहीं छोड़ा।

अभिषेक शर्मा ने सईम अयूब के ऊपर उसी ओवर में दो चौके और एक छक्का लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अराफात मिन्हास पर भी छक्का जड़ा। इससे पहले साद मशूद की अभिषेक पहले ही क्लास लगा चुके थे। उनकी आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 3.3 ओवर में ही 51 रन बना लिए थे।

वैभव सूर्यवंशी ने की तेज शुरुआत

इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम इस मैच में भी बिना किसी बदलाव के साथ उतरी और वैभव, संजू,अभिषेक तीनों ओपनर खेलने उतरे। वैभव सूर्यवंशी ने साद मशूद के खिलाफ पारी के दूसरे ओवर में दो छक्के लगाए लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वह सईम अयूब का शिकार बने।

पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 21 गेंद पर 38 रन की पारी खेली थी। यानी एशियन गेम्स 2026 में दो पारियां खेलते हुए वैभव ने 53 रन बनाए। 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

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India vs Pakistan Asian Games 2026 Final Cricket Match, IND vs PAK Live Scorecard: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल मैच हो रहा है। इस मुकाबले के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी आपको यहां मिलेगी। (क्लिक करें और देखें फाइनल मैच के लाइव अपडेट्स)

IND vs PAK: वैभव-अभिषेक ओपनर, इशान-संजू भी टीम में; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में एक भी बदलाव नहीं हुआ है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे। जसप्रीत बुमराह टीम में अकेले स्पेशलिस्ट पेसर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





