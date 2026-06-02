इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का सीजन रिकॉर्डतोड़ रहा। यह सीजन इसलिए ऐतिहासिक बना क्योंकि कई रिकॉर्ड इस बार पहली बार बने। इस सीजन जहां सबसे ज्यादा 200 प्लस रनों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। वहीं सबसे ज्यादा 200 रन चेज भी इसी सीजन हुए। इसके अलावा चौकों, छक्कों से सबसे ज्यादा रन तक का रिकॉर्ड भी इसी सीजन के नाम हुआ।

आईपीएल 2026 में कुल 11 बड़े रिकॉर्ड बने हैं जो किसी एक आईपीएल सीजन में पहली बार होते दिखा। इसमें वैभव सूर्यवंशी का कमाल भी है। वैभव ने एक सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाए। पहली बार एक आईपीएल सीजन में तीन बल्लेबाजों ने 700 रनों का आंकड़ा पार किया। आइए देखते हैं एक-एक करके ऐसे ही सभी रिकॉर्ड की पूरी लिस्ट:-

IPL इतिहास में पहली बार हुए ये 11 कारनामे

1- एक सीजन में सबसे ज्यादा रन: आईपीएल 2026 में कुल 27 हजार 450 रन बने हैं। यह एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है।

आईपीएल 2026 में कुल 27 हजार 450 रन बने हैं। यह एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है। 2- एक सीजन में सबसे ज्यादा चौके: आईपीएल 2026 में कुल 2332 चौके लगे हैं। यह एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड है।

आईपीएल 2026 में कुल 2332 चौके लगे हैं। यह एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड है। 3- एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के: आईपीएल 2026 में कुल 1426 छक्के भी देखने को मिले। यह एक सीजन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम का रिकॉर्ड बना है।

आईपीएल 2026 में कुल 1426 छक्के भी देखने को मिले। यह एक सीजन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम का रिकॉर्ड बना है। 4- एक सीजन में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर: आईपीएल 2026 में कुल 65 बार 200 रनों का आंकड़ा टीमों ने पार किया है। यह एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 प्लस रनों का रिकॉर्ड भी है।

आईपीएल 2026 में कुल 65 बार 200 रनों का आंकड़ा टीमों ने पार किया है। यह एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 प्लस रनों का रिकॉर्ड भी है। 5- एक सीजन में सबसे ज्यादा 200+ रन चेज: आईपीएल 2026 में कुल 17 बार 200 प्लस रनों का टोटल चेज हुआ। यह एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 प्लस के सफल चेज का रिकॉर्ड है। जबकि सर्वाधिक 9 बार इस सीजन 220 प्लस के टोटल भी चेज हुए।

आईपीएल 2026 में कुल 17 बार 200 प्लस रनों का टोटल चेज हुआ। यह एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 प्लस के सफल चेज का रिकॉर्ड है। जबकि सर्वाधिक 9 बार इस सीजन 220 प्लस के टोटल भी चेज हुए। 6- सबसे ज्यादा व्यक्तिगत छक्के: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा और एक सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाए। उन्होंने इस सीजन कुल 72 छक्के जड़े।

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा और एक सीजन में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाए। उन्होंने इस सीजन कुल 72 छक्के जड़े। 7- एक सीजन में तीन खिलाड़ियों के 700+ रन: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी 776, शुभमन गिल 732 और साई सुदर्शन ने 722 रन बनाए। एक आईपीएल सीजन में पहली बार तीन खिलाड़ियों ने 700 रनों का आंकड़ा पार किया।

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी 776, शुभमन गिल 732 और साई सुदर्शन ने 722 रन बनाए। एक आईपीएल सीजन में पहली बार तीन खिलाड़ियों ने 700 रनों का आंकड़ा पार किया। 8- सबसे ज्यादा व्यक्तिगत शतक: आईपीएल 2026 में कुल 15 शतक देखने को मिले हैं। संजू सैमसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने दो शतक लगाए। संजू समेत कुल 14 अलग-अलग खिलाड़ियों ने इस सीजन शतक लगाए हैं।

आईपीएल 2026 में कुल 15 शतक देखने को मिले हैं। संजू सैमसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने दो शतक लगाए। संजू समेत कुल 14 अलग-अलग खिलाड़ियों ने इस सीजन शतक लगाए हैं। 9- सभी फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों का शतक: आईपीएल 2026 में सबसे खास चीज देखने को मिली है कि सभी फ्रेंचाइजी के कम से कम एक खिलाड़ी ने शतक लगाया। इस सीजन में सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों ने शतक जड़ा है।

आईपीएल 2026 में सबसे खास चीज देखने को मिली है कि सभी फ्रेंचाइजी के कम से कम एक खिलाड़ी ने शतक लगाया। इस सीजन में सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों ने शतक जड़ा है। 10- एक टीम के सबसे ज्यादा छक्के: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने 181 छक्के लगाए हैं। यह एक सीजन में किसी भी आईपीएल टीम का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है।

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने 181 छक्के लगाए हैं। यह एक सीजन में किसी भी आईपीएल टीम का सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है। 11- सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी: आईपीएल 2026 में कुल 37 शतकीय साझेदारी देखने को मिली हैं। इससे पहले 27 का रिकॉर्ड था जो इस सीजन टूट गया। इस सीजन 37 में से एक भी साझेदारी 9 से कम के रनरेट से नहीं बनी। जबकि 35 साझेदारियां 10 के रनरेट से ऊपर से बनी हैं।

उर्विल नंबर 1, वैभव-अभिषेक दूसरे पर; ये हैं IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

आईपीएल 2026 में सबसे तेज पचासा लगाने के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल नंबर 1 बल्लेबाज रहे। जबकि इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का नाम दूसरे पर है। वैभव ने चार बार इस सीजन में बेहतरीन कारनामा किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





