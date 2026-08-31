वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 2 साल में अंडर 19 लेवल से इंटरनेशनल क्रिकेट के स्तर तक एक नई पहचान बना ली है। 15 साल 99 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव ने पिछले 2 साल में सात बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। यह सभी रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां उन्होंने अंडर 19 से लेकर टीम इंडिया, आईपीएल और दलीप ट्रॉफी तक में इतिहास रचा है।

मौजूदा समय में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी 2026 में खेलते नजर आ रहे हैं। वैभव ईस्ट जोन की टीम के उपकप्तान हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में सोमवार को सेंट्रल जोन के खिलाफ उन्होंने 81 गेंद पर 92 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में वह शतक से चूके लेकिन उन्होंने 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। वह दलीप ट्रॉफी में फिफ्टी लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने।

ऐसे ही 7 बड़े रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 2 साल में अपने नाम किए हैं। टी20 क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके वैभव सूर्यवंशी अब रेड बॉल में भी जलवा दिखा रहे हैं। सिर्फ रेड बॉल ही नहीं उन्होंने साल 2026 में वनडे फॉर्मेट में भी जलवा बिखेरा है। यही कारण है कि वह इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले (सभी फॉर्मेट मिलाकर) खिलाड़ी भी हैं।

पिछले 2 साल में वैभव ने बनाए ये 7 बड़े रिकॉर्ड

अंडर 19 टेस्ट के सबसे युवा शतकवीर: 13 साल 187 दिन

13 साल 187 दिन अंडर 19 वनडे के सबसे युवा शतकवीर: 14 साल 100 दिन

14 साल 100 दिन आईपीएल के सबसे युवा शतकवीर: 14 साल 32 दिन

14 साल 32 दिन सैयद मुश्ताक अली के सबसे युवा शतकवीर: 14 साल 250 दिन

14 साल 250 दिन टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज: 15 साल 118 दिन

15 साल 118 दिन दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज: 15 साल 157 दिन

15 साल 157 दिन सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले भारतीय पुरुष क्रिकेटर: 15 साल 121 दिन

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अब तक सभी फॉर्मेट में मिलाकर (इंडिया अंडर 19, इंडिया ए, भारतीय टीम, राजस्थान रॉयल्स, दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए) 41 मैच की 41 पारियों में 2022 रन बनाए हैं। उनके नाम इस साल 3 शतक और 14 अर्धशतक दर्ज हैं। वैभव ने इस साल अब तक कुल 179 चौके और 161 छक्के लगाए हैं। आईपीएल 2026 में ही अकेले 72 छक्के लगाकर वैभव ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया था।

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, आसपास भी नहीं दुनिया का कोई बल्लेबाज; ये हैं 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बैटर्स

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में शायद ही ऐसा कोई टूर्नामेंट या फॉर्मेट छोड़ा होगा, जहां उनकी चर्चा नहीं हुई। अब इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद रेड बॉल में भी वह जलवा दिखा रहे हैं। यही कारण है कि साल 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में हर फॉर्मेट मिलाकर उनके आसपास भी कोई नहीं है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





