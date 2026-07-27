वैभव सूर्यवंशी का जिम्बाब्वे में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। खासतौर से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने जो कमाल का प्रदर्शन किया है उसके गवाह उनके आंकड़े हैं। वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में 3 पारियों में 151 रन बनाए और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। अगर हरारे के मैदान पर उनके आंकड़ों की बात करें तो यह बेहद शानदार हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स कल्ब में दो यूथ वनडे (अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026) और तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। उनके नाम पांच पारियों में चार फिफ्टी प्लस स्कोर दर्ज हैं। एक शतक भी उनके बल्ले से निकला है। 175 रन यहां उनका सर्वोच्च स्कोर था। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन की पारी खेली थी।

हरारे में वैभव सूर्यवंशी के बेहतरीन आंकड़े

वैभव सूर्यवंशी ने हरारे में कुल पांच पारियों में 394 रन बनाए हैं। जिसमें कुल 39 चौके और 28 छक्के दर्ज हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ यहां 33 गेंद पर 68 और अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंद पर 175 रन की उनकी पारी बेहतरीन थीं। उन्होंने भारतीय अंडर 19 टीम को चैंपियन बनाने में अहम योगदान निभाया था।

उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यहां वैभव का जलवा देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी ने तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3 पारियों में 151 रन यहां ठोके। इस दौरान उनका औसत करीब 50 और स्ट्राइक रेट करीब 196 का रहा। उनको टॉप स्कोरर बनने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। उन्होंने 50,20 और 81 रन की पारियां खेलीं।

वैभव सूर्यवंशी ने बनाए यह खास रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में पहला इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। (15 साल 118 दिन)

सबसे कम उम्र में पहला इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। (15 साल 118 दिन) वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले भारतीय खिलाड़ी।

वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले भी भारतीय बने।

वैभव सूर्यवंशी अब कब उतरेंगे मैदान पर, टीम इंडिया का अगला टी20 इंटरनेशनल मैच कब?

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपना धमाल मचाने लगा है। जिम्बाब्वे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद हर किसी की नजरें हैं कि यह धाकड़ बल्लेबाज अब फिर से टीम इंडिया के लिए खेलने कब उतरेगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





