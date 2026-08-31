दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के उपकप्तान बनाए गए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब चल गया है। पहले मुकाबले में बल्ले से निराश करने के बाद सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ वैभव ने कमाल की शुरुआत की तूफानी पचासा जड़ा। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी से ईस्ट जोन को ताबड़तोड़ शुरुआत मिली और 15 ओवर में बिना किसी विकेट के 100 रन पूरे हो गए। उनके साथी ओपनर अभिमन्यू ईश्वरन ने 50 गेंद पर 38 रन बनाए (खबर लिखने तक)।

वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने हाल ही में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सारांश जैन के खिलाफ छक्का लगाते हुए पचासा पूरा किया। वैभव ने अपने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए 51 में से 38 रन बाउंड्री से बटोरे जिसमें 5 चौके और तीन छक्के शामिल थे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वैभव सिर्फ 8 रन बनाए पाए थे लेकिन गेंदबाजी में 11 रन देकर दो विकेट उन्होंने झटके थे। हर्ष दुबे का शिकार बनने से पहले वैभव ने 81 गेंद पर 92 रन बनाए जिसमें 7 चौके व 7 छक्के शामिल थे।

वैभव सूर्यवंशी का यह पहला दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट है और वह बतौर उपकप्तान उतरे हैं। उन्होंने अपना पहला अर्धशतक भी ठोका है। उन्होंने इशान किशन की गैरमौजूदगी में कप्तानी भी की थी। इस मैच में पहले खेलते हुए सेंट्रल जोन की टीम 266 रन पर सिमट गई थी। मुकेश कुमार और अभिजित सरकार को 3-3 और मोहम्मद शमी व कोउनैन कुरैशी को 2-2 विकेट मिले थे।

वैभव का शानदार 2026

वैभव सूर्यवंशी के लिए यह साल 2026 अब तक बेहद शानदार रहा है। साल की शुरुआत में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में तूफान मचाया और भारत चैंपियन बना। उसके बाद आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन के साथ ऑरेंज कैप जीती, क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा एक सीजन के छक्कों का तोड़ा। फिर उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और जिम्बाब्वे दौरे पर वह प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अब दलीप ट्रॉफी (रेड बॉल) में उनका जलवा दिख रहा है।

अभिषेक से आगे अनमोलप्रीत, मोहाली किंग्स नंबर 1; देखें शेर-ए-पंजाब लीग 2026 की अंकतालिका, टॉप 5 बल्लेबाज-गेंदबाज

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 का धमाकेदार आगाज हुआ। पहले मैच में अनमोलप्रीत सिंह का शतक, अभिषेक शर्मा के तूफानी 77 रन के अलावा दोनों टीमों की तरफ से 250 प्लस रन के स्कोर देखने को मिले। इस मैच के बाद अंकतालिका, टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट यहां दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





