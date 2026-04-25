आईपीएल 2026 के 36वें मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंद पर तूफानी शतक जड़ा। वैभव ने छक्के के साथ अपनी दूसरी आईपीएल सेंचुरी पूरी की। यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक भी है। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 37 गेंद पर 103 रन की पारी खेली जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल थे। साकिब हुसैन ने आखिरकार उनकी धुआंधार पारी का अंत किया। यह इस सीजन का सबसे तेज शतक भी है।

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन 35 गेंद पर शतक जड़ा था। अब यह आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक बन गया है। यानी नंबर 1 पर क्रिस गेल हैं और नंबर 2 व नंबर 3 पर वैभव सूर्यवंशी का कब्जा है। वैभव ने सबसे तेज आईपीएल शतक के मामले में कई स्टार्स को पछाड़ा है। वह अब अभिषेक शर्मा, युसुफ पठान, हेनरिक क्लासेन, प्रियांश आर्या और डेविड मिलर समेत कई स्टार्स से आगे निकल चुके हैं।

आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी गेंद बनाम साल क्रिस गेल 30 पुणे वॉरियर्स 2013 वैभव सूर्यवंशी 35 गुजरात टाइटंस 2025 वैभव सूर्यवंशी 36* सनराइजर्स हैदराबाद 2026 युसुफ पठान 37 मुंबई इंडियंस 2010 हेनरिक क्लासेन 37 कोलकाता नाइट राइडर्स 2025 डेविड मिलर 38 आरसीबी 2013 ट्रेविस हेड 39 आरसीबी 2024 प्रियांश आर्या 39 चेन्नई सुपर किंग्स 2025 अभिषेक शर्मा 40 पंजाब किंग्स 2025 विल जैक्स 41 गुजरात टाइटंस 2024 एडम गिलक्रिस्ट 42 मुंबई इंडियंस 2008

वैभव 2 आईपीएल शतक लगाने वाले 11वें भारतीय

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में दो शतक लगाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन हैं। उन्होंने इस लिस्ट में रोहित शर्मा, शिखर धवन, मुरली विजय, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग और अभिषेक शर्मा के साथ जगह बना ली है। इस सीजन वह शतक लगाने वाले छठे भारतीय बने हैं। इस सीजन का सबसे तेज शतक भी उन्होंने लगा दिया है। साथ ही ऑरेंज कैप भी अब इस पारी के बाद वैभव के नाम हो गई।

RR vs SRH: वैभव सूर्यवंशी ने 6 छक्के लगाकर तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, 15 गेंद पर ठोक दिया तूफानी पचासा

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तूफानी आगाज करते हुए पहली 6 गेंद पर ही पांच छक्के लगाए। उन्होंने प्रफुल हिंगे के पहले ओवर में लगातार चार छक्के ठोके और फिर कमिंस को भी नहीं बख्शा। उन्होंने छह छक्के लगाकर क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





