राजस्थान रॉयल्स के ओपनर और 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार (19 मई) को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 38 गेंद पर 93 रन की धांसू पारी खेलते हुए इस खिलाड़ी ने एक से बढ़कर एक दिग्गजों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसी के साथ उन्होंने आईपीएल 2026 में अपने 500 रन पूरे किए और 50 छक्कों का आंकड़ा भी पार कर दिया। इस पारी में वैभव ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में अभी तक 13 मैचों की 13 पारियों में 245 गेंद खेलते हुए 579 रन ठोक दिए हैं। इसमें उनके 50 चौके और 53 छक्के शामिल हैं। वैभव का मौजूदा सीजन में औसत 44.54 और स्ट्राइक रेट 236.33 का रहा है। उन्होंने ऑरेंज कैप पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। आइए एक-एक करके जानते हैं वैभव ने क्या 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए:-

1- वैभव सूर्यवंशी के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी दुनिया के किसी भी टी20 टूर्नामेंट में अब 500 प्लस रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड देवदत्त पडिक्कल के नाम था जिन्होंने 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक की तरफ से 19 साल की उम्र में 580 रन बनाए थे। जबकि वैभव ने 15 साल की उम्र में ही मौजूदा आईपीएल 2026 में 579 रन अपने नाम कर लिए हैं।

2- IPL में 500 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

साथ ही वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में भी सबसे युवा 500 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इससे पहले ऋषभ पंत ने 2018 आईपीएल में दिल्ली के लिए 20 साल की उम्र में 684 रन बनाए थे। वैभव के नाम 15 साल में ही 579 रन एक सीजन हो चुके हैं और मैच अभी बाकी हैं।

3- 50 छक्के लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज और पहले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल सीजन में 50 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय और सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पिछली पारी में ही अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा था। अब उनके निशाने पर एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल (59) का रिकॉर्ड है। 2012 से यह रिकॉर्ड अटूट है।

4- आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा

वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल सीजन में कम से कम 500 या उससे ज्यादा रन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ा जिन्होंने 2019 आईपीएल में 205 के स्ट्राइक रेट से यह कारनामा किया था। वैभव का स्ट्राइक रेट 233 के करीब का है।

5- IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी

625 रन: यशस्वी जायसवाल (RR, 2023)

यशस्वी जायसवाल (RR, 2023) 616 रन: शॉन मार्श (PBKS, 2008)

शॉन मार्श (PBKS, 2008) 579 रन: वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)*

वैभव सूर्यवंशी (RR, 2026)* 573 रन: रियान पराग (RR, 2024)

रियान पराग (RR, 2024) 549 रन: प्रभसिमरन सिंह (PBKS, 2025)

प्रभसिमरन सिंह (PBKS, 2025) 516 रन: इशान किशन (MI, 2020)

इशान किशन (MI, 2020) 512 रन: सूर्यकुमार यादव (MI, 2018)

वैभव सूर्यवंशी ने 10 छक्के लगा तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, ट्रेविस हेड और आंद्रे रसेल से भी निकले आगे

वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पारी में 38 गेंद पर 93 रन ठोके। इस पारी में उनके नाम 7 चौके और 10 छक्के दर्ज हुए। इसी के साथ वैभव ने अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और आंद्रे रसेल को तीन अलग-अलग रिकॉर्ड लिस्ट में पछाड़ा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर









