वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ दोनों पारियों में बेहतरीन बल्लेबाजी की। पहली पारी में 81 गेंद पर 92 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में वैभव ने 43 गेंद पर 40 रन ठोके। उन्होंने ईस्ट जोन की दूसरी पारी के 14वें ओवर में यश ठाकुर को जमकर धोया। 4 गेंद पर ही उन्होंने यश के ऊपर 18 रन ठोक दिए। हालांकि, वह इस पारी में अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। उन्होंने दोनों पारी मिलाकर 124 गेंद पर कुल 132 रन बनाए।

हालांकि, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपना विकेट भी गंवाया। इस ओवर की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी ने चौके साथ की थी। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगा दिया। फिर बैक टू बैक दो और चौके सूर्यवंशी ने यश के खिलाफ जड़े। इस तरह कुल 4 गेंद पर उन्होंने 18 रन ठोके। फिर पांचवीं गेंद उन्होंने डॉट खेली और आखिरी गेंद पर सेंट्रल जोन के कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन कैच पकड़ा और वैभव 40 रन बनाकर आउट हुए।

पहली पारी में 7 चौके और 7 छक्कों के साथ 92 रन ठोकने वाले वैभव ने दूसरी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इस तरह दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में 132 रनों का टीम के लिए योगदान दिया। वह ईस्ट जोन के उपकप्तान भी हैं। पहली पारी में अर्धशतक लगाते हुए वैभव ने 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था और दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। अगर वह दूसरी पारी में भी ऐसा करते तो इतिहास रच सकते थे, मगर वह चूक गए। पहली पारी में वह शतक लगाने से चूके थे।

ईस्ट जोन को मिला 159 रन का लक्ष्य

इस मुकाबले के तीसरे दिन सेंट्रल जोन की टीम 158 रन पर सिमट गई। पहली पारी में दोनों टीमों ने 266-266 रन बनाए थे। इस तरह ईस्ट जोन को 159 रन का लक्ष्य मिला। वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन की जोड़ी ने पहली पारी में 161 रन की साझेदारी की थी। अब दूसरी पारी में भी दोनों ने टीम के लिए महत्वपूर्ण 61 रन जोड़े।

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 2 साल में बनाए 7 बड़े रिकॉर्ड, U-19 से टीम इंडिया, IPL और दलीप ट्रॉफी तक रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी लगातार एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। अब दलीप ट्रॉफी 2026 में भी उन्होंने इतिहास रच दिया है। ऐसे ही वैभव ने पिछले 2 साल में सात बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





