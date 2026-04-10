आईपीएल 2026 के 16वें मैच में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर जलवा दिखाया और तूफानी बैटिंग की। उन्होंने पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों की क्लास लगाई थी। वहीं अब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ जोश हेजलवुड की क्लास लगा दी। उन्होंने हेजलवुड के एक ओवर में 4 गेंद पर 18 रन ठोक दिए। साथ ही 15 गेंद पर सूर्यवंशी ने अर्धशतक भी ठोका।
वैभव ने जोश हेजलवुड के दूसरे ओवर की आखिरी चार गेंद पर लगातार तीन चौके और एक छक्का लगाकर 18 रन बटोरे और 15 गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने दूसरी बार 15 गेंद पर पचासा जड़ा। उन्होंने पहले मैच में सीएसके के खिलाफ भी 15 गेंद पर पचासा जड़ा था।
अब आरसीबी के भी गेंदबाजों की उन्होंने जमकर क्लास लगाई। वैभव सूर्यवंशी का अपना आईपीएल में यह दूसरा सबसे तेज पचासा है। वहीं ओवरऑल भी आईपीएल में यह किसी बल्लेबाज का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। वैभव ने 17 गेंद पर भी पिछले सीजन में पचासा ठोका था।
वैभव ने 300 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन
वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में 26 गेंद पर 78 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस पारी में वैभव ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने पॉवरप्ले के 6 ओवर में ही 97 रन एक विकेट पर बना लिए थे। वैभव ने हेजलवुड के साथ-साथ इस पारी में भुवनेश्वर कुमार और आउट होने से पहले क्रुणाल पंड्या की भी पिटाई की।
आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|गेंदें
|मैच
|स्थान
|तिथि
|यशस्वी जायसवाल
|13
|राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|11 मई 2023
|केएल राहुल
|14
|किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|मोहाली
|08 अप्रैल 2018
|पैट कमिंस
|14
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस
|पुणे
|06 अप्रैल 2022
|रोमारियो शेफर्ड
|14
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|03 मई 2025
|वैभव सूर्यवंशी
|15
|राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|10 अप्रैल 2026
|वैभव सूर्यवंशी
|15
|राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|30 मार्च 2026
|यूसुफ पठान
|15
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|24 मई 2014
|सुनील नरेन
|15
|कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बैंगलोर
|07 मई 2017
|निकोलस पूरन
|15
|लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|10 अप्रैल 2023
|जेक फ्रेजर-मैकगर्क
|15
|दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली
|20 अप्रैल 2024
|जेक फ्रेजर-मैकगर्क
|15
|दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|27 अप्रैल 2024
|सुरेश रैना
|16
|चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब
|मुंबई
|30 मई 2014
|इशान किशन
|16
|मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|अबू धाबी
|8 अक्टूबर 2021
|अभिषेक शर्मा
|16
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस
|हैदराबाद
|27 मार्च 2024
|ट्रैविस हेड
|16
|सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|20 अप्रैल 2024
‘वैभव पर प्रेशर मत डालो’: 15 साल के सूर्यवंशी पर अनिल कुंबले का दो टूक जवाब, सचिन तेंदुलकर का भी किया जिक्र
वैभव सूर्यवंशी का नाम आईपीएल 2026 में लगातार चर्चा में है। उनको अब टीम इंडिया में लाने की मांग भी उठ रही है। इस पर सभी दिग्गज अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं। अनिल कुंबले ने इस पर बड़ा बयान दिया है और उनके ऊपर प्रेशर डालने से मना किया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर