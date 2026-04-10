आईपीएल 2026 के 16वें मैच में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर जलवा दिखाया और तूफानी बैटिंग की। उन्होंने पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों की क्लास लगाई थी। वहीं अब उन्होंने आरसीबी के खिलाफ जोश हेजलवुड की क्लास लगा दी। उन्होंने हेजलवुड के एक ओवर में 4 गेंद पर 18 रन ठोक दिए। साथ ही 15 गेंद पर सूर्यवंशी ने अर्धशतक भी ठोका।

वैभव ने जोश हेजलवुड के दूसरे ओवर की आखिरी चार गेंद पर लगातार तीन चौके और एक छक्का लगाकर 18 रन बटोरे और 15 गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने दूसरी बार 15 गेंद पर पचासा जड़ा। उन्होंने पहले मैच में सीएसके के खिलाफ भी 15 गेंद पर पचासा जड़ा था।

अब आरसीबी के भी गेंदबाजों की उन्होंने जमकर क्लास लगाई। वैभव सूर्यवंशी का अपना आईपीएल में यह दूसरा सबसे तेज पचासा है। वहीं ओवरऑल भी आईपीएल में यह किसी बल्लेबाज का तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है। वैभव ने 17 गेंद पर भी पिछले सीजन में पचासा ठोका था।

वैभव ने 300 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में 26 गेंद पर 78 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इस पारी में वैभव ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। वहीं उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने पॉवरप्ले के 6 ओवर में ही 97 रन एक विकेट पर बना लिए थे। वैभव ने हेजलवुड के साथ-साथ इस पारी में भुवनेश्वर कुमार और आउट होने से पहले क्रुणाल पंड्या की भी पिटाई की।

First time facing Hazelwood ✅ pic.twitter.com/6yeaVmIlTJ — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 10, 2026

आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी गेंदें मैच स्थान तिथि यशस्वी जायसवाल 13 राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता 11 मई 2023 केएल राहुल 14 किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली कैपिटल्स मोहाली 08 अप्रैल 2018 पैट कमिंस 14 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस पुणे 06 अप्रैल 2022 रोमारियो शेफर्ड 14 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु 03 मई 2025 वैभव सूर्यवंशी 15 राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुवाहाटी 10 अप्रैल 2026 वैभव सूर्यवंशी 15 राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी 30 मार्च 2026 यूसुफ पठान 15 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता 24 मई 2014 सुनील नरेन 15 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैंगलोर 07 मई 2017 निकोलस पूरन 15 लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु 10 अप्रैल 2023 जेक फ्रेजर-मैकगर्क 15 दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली 20 अप्रैल 2024 जेक फ्रेजर-मैकगर्क 15 दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस दिल्ली 27 अप्रैल 2024 सुरेश रैना 16 चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब मुंबई 30 मई 2014 इशान किशन 16 मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद अबू धाबी 8 अक्टूबर 2021 अभिषेक शर्मा 16 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस हैदराबाद 27 मार्च 2024 ट्रैविस हेड 16 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली 20 अप्रैल 2024

1️⃣5️⃣ years of age. 1️⃣5️⃣ deliveries for a half-century 🤯



🎥 Vaibhav Sooryavanshi taking on the best in the business with ease 🤌



What a special talent 💎



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‘वैभव पर प्रेशर मत डालो’: 15 साल के सूर्यवंशी पर अनिल कुंबले का दो टूक जवाब, सचिन तेंदुलकर का भी किया जिक्र

वैभव सूर्यवंशी का नाम आईपीएल 2026 में लगातार चर्चा में है। उनको अब टीम इंडिया में लाने की मांग भी उठ रही है। इस पर सभी दिग्गज अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं। अनिल कुंबले ने इस पर बड़ा बयान दिया है और उनके ऊपर प्रेशर डालने से मना किया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर