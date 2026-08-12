दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 23वें मुकाबले में 12 अगस्त मंगलवार को वेस्ट दिल्ली लायंस को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच में नॉर्थ दिल्ली के कप्तान सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने लगातार चौथा अर्धशतक ठोका और 30 गेंद पर 57 रन की पारी खेली। उनके अलावा वैभव कांडपाल ने भी 43 गेंद पर 64 रन की पारी खेली। इस जीत के बाद नॉर्थ दिल्ली अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची। सेंट्रल दिल्ली की टीम अंकतालिका में टॉप पर है।
11 अगस्त 2026 को लीग में दो मुकाबले हुए। पहले मैच में यश ढुल की कप्तानी वाली सेंट्रल दिल्ली की टीम ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को 9 विकेट से हराया और अपनी छठी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद टीम ने नॉकआउट के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में यश ढुल नंबर 1 पर काबिज हैं। सार्थक रंजन दूसरे पर उन्हें टक्कर दे रहे हैं, मगर दोनों के बीच अभी 60 रनों का अंतर है।
DPL 2026 के 23वें मैच के बाद अंकतालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स (CDK)
|7
|6
|1
|0
|12
|+0.847
|2
|नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (NDS)
|5
|3
|1
|1
|7
|+1.231
|3
|पुरानी दिल्ली 6 (PD)
|6
|3
|2
|1
|7
|+0.787
|4
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स (ODW)
|6
|3
|2
|1
|7
|+0.079
|5
|वेस्ट दिल्ली लायंस (WDL)
|6
|3
|2
|1
|7
|-0.121
|6
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स (SDS)
|5
|1
|3
|1
|3
|-0.651
|7
|न्यू दिल्ली टाइगर्स (NDT)
|6
|1
|5
|0
|2
|-0.557
|8
|ईस्ट दिल्ली राइडर्स (EDR)
|5
|0
|4
|1
|1
|-2.100
DPL 2026 के 23वें मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|यश ढुल
|7
|7
|341
|56.83
|205.42
|26
|28
|सार्थक रंजन
|4
|4
|281
|70.25
|173.46
|25
|18
|अनुज रावत
|5
|5
|259
|86.33
|190.44
|24
|16
|यजस शर्मा
|5
|5
|222
|55.50
|217.65
|21
|15
|हिम्मत सिंह
|6
|6
|195
|32.50
|187.50
|10
|17
DPL 2026 के 23वें मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|मोनी ग्रेवाल
|7
|25.0
|150
|11
|23.18
|255
|0
|0
|गवनीश खुराना
|6
|21.0
|126
|9
|24.11
|217
|0
|0
|मयंक गुसाईं
|5
|15.5
|95
|8
|13.75
|110
|0
|0
|ऋतिक शोकीन
|6
|22.0
|132
|8
|20.63
|165
|1
|0
|अंशुमान हूडा
|3
|9.1
|55
|8
|10.38
|83
|0
|1
वैभव फिर होंगे एक्शन में, अफगानिस्तान के खिलाफ बस 2 छक्के लगाते ही बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की नई टी20 सीरीज का ऐलान हो चुका है। नई दिल्ली में होने वाली इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी फिर एक्शन में हो सकते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनका इंतजार कर रहा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर