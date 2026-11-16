साल 2018 के केपटाउन टेस्ट में हुआ सैंडपेपर कांड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे विवादित प्रकरणों में से एक रहा है। इस मामले में डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन आठ साल बाद भी इस सवाल पर बहस जारी है कि क्या गेंद से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी सिर्फ इन तीन खिलाड़ियों को ही थी?

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में इस विवाद से जुड़े कई ऐसे खुलासे किये हैं। उनके खुलासे ने पुराने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि उस समय पूरी टीम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उस्मान ख्वाजा ने यह भी बताया कि अपनी किताब में किये गए खुलासों के बारे में उन्होंने अपने करीबी दोस्त डेविड वॉर्नर को दो महीने पहले ही बता दिया था। यह सुनकर डेविड वॉर्नर हैरान थे।

उस्मान ख्वाजा ने 2020 में डेविड वॉर्नर से वादा किया था कि वह 2018 के साउथ अफ्रीका दौरे में जो कुछ हुआ था, उसके बारे में सच्चाई सामने लाएंगे। सोमवार को जारी एक पॉडकास्ट में उस्मान ख्वाजा ने कहा कि इस मामले में खुलासे का असर उन खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है, जो अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा हैं।

यह पॉडकास्ट शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रिकॉर्ड किया गया था। पैट कमिंस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी पूरी टीम को थी।

डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के बयानों का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज चैड सायर्स ने भी रविवार को कहा था कि उनकी जानकारी के मुताबिक, सैंडपेपर के इस्तेमाल की साजिश के बारे में सभी को पता था।

डेविड वॉर्नर ने 2018 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से की गई जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उस जांच में डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को दोषी ठहराते हुए माना गया था कि सैंडपेपर के इस्तेमाल की साजिश की जानकारी सिर्फ इन्हीं तीन खिलाड़ियों को थी।

उस्मान ख्वाजा की किताब में केपटाउन टेस्ट से पहले पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए टेस्ट मैच में सैंडपेपर के इस्तेमाल से जुड़ी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं हुआ था। पूर्व तेज गेंदबाज चैड सायर्स ने भी SEN को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मैच के दूसरे दिन मैदान से सैंडपेपर हटा दिया था। उस समय दक्षिण अफ्रीका ने रिवर्स स्विंग होती गेंदों के सामने सिर्फ 28 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे।

उस्मान ख्वाजा ने ‘वी यूज्ड टू बी…’ पॉडकास्ट में एंटोनेट लैटॉफ से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘मैंने उनसे (डेविड वॉर्नर से) लंबे समय से वादा कर रखा था, क्योंकि उन्हें पिछले 8 साल से इस मामले का बोझ उठाना पड़ा है। मैंने दो महीने पहले तक डेविड वॉर्नर को अपनी किताब में लिखी बातों के बारे में नहीं बताया था।’’

उस्मान ख्वाजा ने कहा, ‘‘मैं इंतजार करता रहा। इसकी वजह यह थी कि मैं नहीं चाहता था कि किताब की बातें पहले ही लीक हो जाएं। क्रिकेट में कोई भी बात छिपी नहीं रहती। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने वाले थे। मैं नहीं चाहता था कि उनके वहां रहते हुए यह मामला सामने आए, इसलिए मैं लगातार इंतजार करता रहा। फिर मुझे लगा कि मेरी किताब के रिलीज होने में सिर्फ दो महीने बाकी हैं, अब मुझे उसे बता देना चाहिए।’’

उस्मान ख्वाजा ने बताया, ‘‘2020 में मैंने उन्हें मैसेज भेजकर एक वादा किया था। इसके बाद 2026 तक हमने इस बारे में कोई खास बातचीत नहीं की। मैंने उनसे जो वादा किया था, उसे निभाया। दो महीने पहले जब मैंने उन्हें मैसेज करके बताया कि मैं इस बारे में किताब लिख रहा हूं तो उन्हें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। यह सुनकर वह हैरान रह गए। इसके बाद ही हमने इस मामले पर बातचीत शुरू की और लगातार बात करते रहे।’’

उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में किये गए खुलासों के बाद होने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी बात की। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने उन तीन खिलाड़ियों के पक्ष में आवाज उठाई है, जिनके साथ उनके मुताबिक गलत व्यवहार हुआ था। हालांकि, उनका मानना है कि इस खुलासे का असर ऑस्ट्रेलियाई टीम में अभी खेल रहे कुछ अन्य खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है।

उस्मान ख्वाजा ने कहा, ‘‘मैंने उन तीन खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाई है, जिनके साथ मुझे लगता है कि गलत व्यवहार हुआ, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो अभी टीम में खेल रहे हैं और इस खुलासे की उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैंने इस मामले में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की है। आप जो भी करते हैं, उसकी कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले तीन दिनों में मेरे परिवार को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है।’’

उस्मान ख्वाजा ने कहा, ‘‘मैं खुद को पीड़ित बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं और इसका क्या नतीजा हो सकता है। हालांकि, मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना व्यक्तिगत हो जाएगा।’’

उस्मान ख्वाजा ने फिर कहा कि दक्षिण अफ्रीका में हुई घटना की जिम्मेदारी पूरी टीम को मिलकर लेनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि उस समय ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों से कहा था कि सभी को मिलकर इस मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि, दो खिलाड़ियों ने उनकी इस बात का विरोध किया था। उस्मान ख्वाजा ने उन दोनों खिलाड़ियों के नाम नहीं बताए हैं।

पिछले सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि उन्हें उस्मान ख्वाजा के ऐसे किसी भाषण के बारे में याद नहीं है। चैड सायर्स ने बताया कि उन्हें 60 से 90 मिनट तक चली टीम मीटिंग याद है। उसमें इस घटना के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई थी। सायर्स को भी उन दो खिलाड़ियों के बारे में जानकारी थी, जिन्होंने उस्मान ख्वाजा की बात का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उनके नाम बताने से इनकार कर दिया।

उस्मान ख्वाजा ने कहा, ‘‘इन तीन खिलाड़ियों को लंबे समय तक इस मामले का बोझ उठाना पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी इस विवाद से पूरी तरह राहत मिल पाती, जब तक उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वे इस बोझ को दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। मेरे विचार से पूरी टीम को ऐसा ही करना चाहिए था।’’

उस्मान ख्वाजा ने बताया, ‘‘मैं यहां यह बताने नहीं आया हूं कि किस खिलाड़ी ने क्या किया या किसे किस बात की जानकारी थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम एक टीम हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। हम टीम के तौर पर जीतते हैं और टीम के तौर पर हारते हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी पूरी टीम को मिलकर लेनी चाहिए। अगर हम वास्तव में ऐसा करते तो इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे।’’

उस्मान ख्वाजा के मुताबिक, टीम ने कभी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली और यही वजह है कि यह विवाद बार-बार सामने आता रहता है। इस बीच, खबर है कि स्टीव स्मिथ रविवार को न्यू साउथ वेल्स की ओर से शेफील्ड शील्ड में खेलने से पहले इस सप्ताह सैंडपेपर विवाद पर कोई बयान नहीं देंगे।

‘पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा को बलि का बकरा बनाया’, डेविड वॉर्नर ने 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद पर तोड़ी चुप्पी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने 2018 के बॉल टेंपरिंग विवाद पर पैट कमिंस के बयान की आलोचना की है। उस्मान ख्वाजा की किताब में किये गए खुलासों का समर्थन करते हुए डेविड वॉर्नर ने कहा कि पैट कमिंस ने अपने साथी खिलाड़ी को बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस विवाद का उनकी निजी जिंदगी और परिवार पर कितना गहरा असर पड़ा। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)