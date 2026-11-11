उस्मान ख्वाजा ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केपटाउन में 2018 के टेस्ट मैच में ‘बॉल-टैम्परिंग’ कांड से पहले की एक घटना का खुलासा किया है। उनका दावा है कि पोर्ट एलिजाबेथ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भी गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया था।

अपनी आत्मकथा ‘सब्र’ में, ख्वाजा बताते हैं कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने ब्रेक के दौरान गेंद पर कुछ काम किया था। इसके ठीक बाद वाले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन देकर चार विकेट झटक लिए। ख्वाजा लिखते हैं कि गेंद इतनी जबरदस्त तरीके से स्विंग हो रही थी कि उन्हें लगा, ‘इस गेंद से तो मैं भी रिवर्स स्विंग करा सकता हूं।’ उस दोपहर गेंद की मूवमेंट को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘यह बिल्कुल हास्यास्पद था।’

ख्वाजा के इन खुलासों पर पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ ने उनके दावे का समर्थन किया है तो कुछ अपने पुराने बयानों पर कायम हैं। वहीं, कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या इस पूरे कांड का सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा।

अपनी राय नहीं बदली: स्टार्क

तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 2021 में गेंदबाजों के समूह द्वारा दिए गए बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो याद है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। फॉक्स क्रिकेट के समर लॉन्च के दौरान स्टार्क ने कहा. ‘मेरी राय नहीं बदली है। 2021 में हमने जो कहा था, उसे लेकर मेरी याददाश्त में कोई बदलाव नहीं आया है।’ उन्होंने फिर दोहराया कि गेंदबाजों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई बाहरी चीज मैदान पर ले जाई जा रही है। उन्होंने कहा, ‘हमें नहीं पता था कि इसे मैदान पर छेड़छाड़ (टेम्परिंग) करने के लिए ले जाया जा रहा है। हमने इसे पहली बार केपटाउन में बड़ी स्क्रीन पर देखा था।’

सच सामने नहीं आया: क्लार्क

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने ‘सैंडपेपरगेट’ मामले में सच सामने लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अभी तक ठीक से सुलझाया नहीं गया है। 2DayFM से बातचीत में क्लार्क ने कहा, ‘लोग असल बात पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक इस मामले को फिर से नहीं खोला जाता और सच सामने नहीं आता, तब तक उन्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी।’ उन्होंने उन मौकों का जिक्र किया जब इस घटना को स्पष्ट किया जा सकता था, ‘हमारे पास 2018 में मौका था, लेकिन सच सामने नहीं आया। फिर 2021 में भी मौका था, जब (बैनक्रॉफ्ट) ने वे टिप्पणियां की थीं।’ उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कुछ क्यों नहीं कहा है।

अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है: गिलेस्पी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने कहा कि उन्हें यह मानना ​​मुश्किल लग रहा है कि 2018 के बॉल-टैम्परिंग प्लान के बारे में सिर्फ तीन खिलाड़ियों को पता था। हालांकि, उन्होंने ख्वाजा के इस दावे का समर्थन नहीं किया कि पूरी टीम को इसके बारे में पता था। एबीसी स्पोर्ट्स द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, ख्वाजा के उस बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बात करने का जिक्र किया था, गिलेस्पी ने कहा, ‘उन्होंने कहा कि उस कमरे में सभी लोग मौजूद थे। मुझे यह बात काफी दिलचस्प लगी।’ गिलेस्पी ने आगे कहा, ‘अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यह मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।’

मानना मुश्किल है कि गेंदबाजों को पता नहीं था

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सवाल उठाया है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को यह कैसे पता नहीं हो सकता था कि गेंद के साथ क्या किया जा रहा है। अपने टेलीग्राफ कॉलम में उन्होंने लिखा, ‘हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट टीम में गेंद को चमकाने वाला कौन होता है, यहां तक कि रविवार की दोपहर को अपनी क्लब टीम के लिए खेले जाने वाले दोस्ताना मैचों में भी।’ उन्होंने आगे कहा, ‘आप मुझे यह नहीं बता सकते कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई या फिर गेंदबाजों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि गेंद के साथ क्या किया जा रहा है।’ वॉन का तर्क है कि खिलाड़ी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे थे।

‘कमिंस एंड कंपनी के लिए बुरा सपना’

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हालिया खुलासों से यह साफ हो पाएगा कि बॉल-टेम्परिंग की योजना के बारे में किसे पता था। WWOS पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कभी यह पूरी तरह पता चल पाएगा कि किसे, क्या, कहां और कब पता था।’ टेलर ने केपटाउन में अंपायरों द्वारा गेंद की जांच को भी याद किया, ‘दो अंपायरों ने… गेंद की जांच की और उसे नहीं बदला, यह कहते हुए कि यहां देखने लायक कुछ भी नहीं है।’ उन्होंने चेतावनी दी कि यह विवाद क्रिकेट के गर्मियों के सीजन से पहले पैट कमिंस और उनकी टीम के लिए एक बुरा सपना साबित होगा।

‘कुछ घाव कभी ठीक से नहीं भरते’

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने 2018 के बॉल-टेम्परिंग कांड पर उस्मान ख्वाजा के बयान का समर्थन किया और उनके खुलासों को बिल्कुल सही बताया। उन्होंने कहा, ‘आपने जो कहा है, वह 100 प्रतिशत सच है। अब सबको सच्चाई पता चल गई है। यह सबके सामने आ गई है।’ इंस्टाग्राम पर एक अलग पोस्ट में उन्होंने लिखा, “मैं अपने भाई उस्मान ख्वाजा के साथ खड़ा हूँ।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘कुछ घाव कभी ठीक से नहीं भरते और इस बारे में खुलकर बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, खासकर तब, जब लोग चाहते हों कि आप चुप रहें।’ 2018 में केपटाउन टेस्ट के बाद जिन तीन खिलाड़ियों पर कार्रवाई की गई थी, उनमें वॉर्नर भी शामिल थे। पूरी खबर पढ़ें।