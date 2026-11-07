ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी नई आत्मकथा ‘सब्र’ में 2018 के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान हुए सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग कांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपे किताब के कुछ हिस्सों के अनुसार ख्वाजा ने दावा किया है कि केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम द्वारा अपनाई गई बॉल-टेम्परिंग के बारे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को जानकारी थी।

सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग कांड में तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उप-कप्तान डेविड वॉर्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट को ही सजा भुगतनी पड़ी थी, लेकिन ख्वाजा ने खुलासा किया है कि सैंडपेपर वाली इस तरकीब पर चर्चा उससे पहले वाले टेस्ट मैच (पोर्ट एलिजाबेथ) के दौरान ही शुरू हो गई थी। ख्वाजा ने द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ से कहा, ‘इसमें हम सभी शामिल थे। न सिर्फ बल्लेबाज, न सिर्फ गेंदबाज और न ही सिर्फ स्टाफ। हम सभी को जानकारी थी।’

ड्रेसिंग रूम में हुई खुली चर्चा

ख्वाजा ने बताया कि सेंट जॉर्ज पार्क के ड्रेसिंग रूम में हुई खुली चर्चा के बाद पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सैंडपेपर को एक कारगर साधन के रूप में खोज निकाला। ख्वाजा ने लिखा, ‘इस मौके पर स्मिथ ने हाथ उठाए और कहा कि वह कुछ जानना नहीं चाहता।’

केपटाउन में बवाल

ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बड़े विवाद में फंस गई थी जब केपटाउन में टेलीविजन कैमरों ने बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया, जिसका मकसद रिवर्स स्विंग हासिल करना था। ख्वाजा ने कहा, ‘एक आदर्श स्थिति में मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं वह इंसान नहीं बनना चाहता जो सामने आकर सच बताए। असल बात तो यह है कि मुझे सच में लगा था कि आठ साल बाद तक तो सच सामने आ ही गया होगा।’

गेंदबाजों ने कहा था नहीं थी जानकारी

जहां तीनों बल्लेबाजों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया के चार गेंदबाजों पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन का कहना था कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 2021 में ‘द गार्डियन’ को दिए एक इंटरव्यू में, गेंदबाजों से जुड़े एक सवाल के जवाब में बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि यह बात शायद खुद बतानी चाहिए।

कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लियोन ने एक संयुक्त बयान जारी किया था

बैनक्रॉफ्ट के इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और लियोन ने एक संयुक्त बयान जारी किया और कहा, ‘हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि गेंद की स्थिति बदलने के लिए मैदान पर कोई बाहरी चीज लाई गई है। हमें इसका पता तब चला जब हमने न्यूलैंड्स में बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें देखीं।’

ख्वाजा का दावा- जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी चाहिए

ख्वाजा ने दावा किया कि उन्होंने कहा था कि ड्रेसिंग रूम में हुई उस घटना की जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मैंने कहा, ‘इसे एक टीम के तौर पर लें। हमने यह एक टीम के रूप में किया है। हमें पता था कि क्या हो रहा है और हमें एक टीम के तौर पर ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जाहिर है, ऐसा नहीं हुआ और उन तीन लोगों को निशाना बनाया गया।’

जब ऑस्ट्रेलिया पर लगा धोखे का दाग

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 8 साल बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई है। आखिरी बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। वह दौरा विवादों और रोमांच भरपूर रहा था, लेकिन उसे याद बॉल-टैम्परिंग की घटना के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को 2021 में भी साउथ अफ्रीका का दौरा करना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। पूरी खबर पढ़ें।