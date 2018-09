VIDEO: उसैन बोल्ट का कमाल, बिना गुरुत्वाकर्षण में भी दौड़कर जीत ली रेस

धरती के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट की गति का लोहा दुनिया मानती है। उसैन बोल्ट ने रेस के मैदान में कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं। अब उसैन बोल्ट के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। उसैन बोल्ट ने जीरो ग्रैविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी रेस जीत कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। बीते बुधवार को जमैका के धावक उसैन बोल्ट एयरबस के जीरो जी प्लेन में सवार हुए। इस प्लेन के अंदर खास तौर से जीरो गुरुत्वाकर्षण का माहौल बनाया गया था। प्लेन में बोल्ट को अपने 2 अन्य साथियों के साथ रेस लगाना था। इस रेस का एक वीडियो भी उसैन बोल्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उसैन ने लिखा कि ‘जीरो ग्रैविटी में जाना दुनिया से अलग एक्सपीरियंस था।’

इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जीरो ग्रैविटी क्षेत्र में उसैन बोल्ट अपने दो साथियों के साथ रेस लगाते हैं। हालांकि शुरू में उसैन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो जहां अपने पांव रखना चाहते थें वहां वो रख नहीं पा रहे थे। उसैन बोल्ट ने किसी तरह गिरते-संभलते हुए रेस की शुरुआत की। लेकिन अंतिम समय में उसैन हवा में लहराते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस रेस में बोल्ट को फ्रेंच एस्ट्रोनॉट जिन फ्रांसिस क्लेरवॉय और Novespace के सीईओ और फ्रेंच डिजाइनर ओकटेव डे गोल्ले ने चुनौती दी थी। बोल्ट ने कहा है कि यह काफी क्रेजी रेस थी।

Zero Gravity is a out of this world experience @GHMUMM #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/GNmf0PuQxu

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 12, 2018