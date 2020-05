अमेरिका में कई खेलों की महिला टीमें पुरुष टीम के बराबर वेतन के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम ने इसके लिए कोर्ट गई थी, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। लॉस एंजिल्स की एक कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। 32 पन्नों के अपने फैसले में सेंट्रल कैलिफोर्निया में स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज गैरी क्लूजनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका सॉकर फेडरेशन के पक्ष में फैसला सुनाया। अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम ने पिछले साल वर्ल्ड कप के फाइनल में नीदरलैंड को हराया था।

अमेरिकी टीम अब तक सबसे ज्यादा 4 बार चैंपियन बन चुकी है। उसने 1991, 1999, 2015 और 2019 में खिताब अपने नाम किया था। जज क्लूजनर ने लॉस एंजिल्स में 16 जून को यात्रा, आवास और हेल्थ जैसे क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है। समान वेतन पर उन्होंने कहा है कि समान वेतन के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि इस बात के सुबूत हैं कि महिलाओं ने अमेरिकी पुरुष टीम के प्रस्ताव को पहले ठुकराया था।

We will never stop fighting for EQUALITY.

— Megan Rapinoe (@mPinoe) May 2, 2020