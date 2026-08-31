दिग्गज खिलाड़ी और रिकॉर्ड 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच करियर में पहली बार यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। चार घंटे 36 मिनट तक चले पांच सेटों के मैराथन मैच में नोवाक जोकोविच को अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में वीनस विलियम्स का पिछले साल वापसी करने के बाद पहले दौर में हार का सिलसिला जारी रहा।

इससे पहले यूएस ओपन के पहले दौर में नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 19-0 था। नोवाक जोकोविच ने 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच नहीं हारा था। नोवाक जोकोविच ने कहा, ‘‘यह एक अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। बेशक मुझे अतीत की सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व रहा है, लेकिन अब समय बदल गया है।’’

मैच के दौरान जोकोविच को हुईं उल्टियां

चौथी वरीयता प्राप्त और चार बार के चैंपियन 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच फ्लशिंग मीडोज में काफी परेशान नजर आए। मैच के दौरान उन्हें उल्टी हुई और पैरों में भी तकलीफ हुई। इस बीच नोवाक जोकोविच ने 70 बेजा गलतियां की। नोवाक जोकोविच की पत्नी जेलेना भी स्टेडियम में मौजूद थीं और वह भी काफी परेशान नजर आ रही थीं।

नोवाक जोकोविच ने कहा, ‘‘आज मैं सहज होकर नहीं खेल पा रहा था। मैं अपने खेल का आनंद नहीं ले रहा था। मैं मैच के चौथे गेम की बाद ही संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य से इस साल मेरे साथ लगातार ऐसा हो रहा है। मुझे कोर्ट पर उल्टियां हो रही हैं। यह गंभीर मसला बन गया है।’’

यूएस ओपन के तीसरे दौर से पहले कभी नहीं हारे थे

नोवाक जोकोविच यूएस ओपन में तीसरे दौर से पहले कभी नहीं हारे थे। यह उनके करियर में किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले दौर में सबसे लंबी अवधि का मैच था। यूएस ओपन में अपने पदार्पण के ठीक 21 साल बाद मिली इस हार से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह इस या किसी भी ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच का आखिरी मैच था।

पहले सेट के दौरान नोवाक जोकोविच का मैच बीच में ही रोक दिया गया ताकि बारिश के कारण आर्थर ऐश स्टेडियम की छत को बंद किया जा सके। बचपन से ही नोवाक जोकोविच को अपना आदर्श मानने वाले मारियानो नावोन ने मैच के बाद कहा, ‘‘मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि आप इस कोर्ट पर सर्वकालिक महान खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहे थे।’’

मारियानो नावोन ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से कोर्ट पर यह मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन अनुभव रहा है। यह शानदार कोर्ट है और सबसे बड़ा मंच है। जिस तरह से हमने खेल दिखाया वह अद्भुत था। मेरे कहने का मतलब है की पांच सेट तक मैच चला। मैं बहुत खुश हूं और यह बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।’’

जेसिका पेगुल और मार्टा कोस्त्युक दूसरे दौर में पहुंचीं

इससे पहले तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला और 11वीं वरीयता प्राप्त मार्टा कोस्त्युक ने महिला एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। जेसिका पेगुला ने एलेना गैब्रिएला रूसे को 6-3, 6-2 से हराया। इस सत्र में सर्वाधिक 46 मैच जीतने वाली जेसिका पेगुला का अगला मुकाबला वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाली सोफिया केनिन से होगा।

आधी रात के बाद कोर्ट पर उतरीं वीनस विलियम्स

पहले दिन का खेल काफी लंबा चला। वीनस विलियम्स और सोफिया केनिन आधी रात के बाद ही कोर्ट पर उतरीं। सोफिया केनिन ने 46 वर्षीय वीनस विलियम्स को 6-2, 7-6 (6) से हराया। जेसिका पेगुला ने कहा, ‘‘मैदान में उतरने से पहले मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मेरे कोच ने कहा कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया।’’

मार्टा कोस्त्युक ने स्टॉर्म हंटर को 6-4, 6-1 से हराकर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। मार्टा कोस्त्युक इससे पहले फ्रेंच ओपन और विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थीं। पुरुष एकल में 2021 के चैंपियन और सातवीं वरीयता प्राप्त दनिल मेदवेदेव ने ह्यूगो गैस्टन को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले दनिल मेदवेदेव ने कहा, ‘‘पिछले कुछ सप्ताह आसान नहीं थे, लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहा।’’

अमेरिका के 20वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने कोलमैन वोंग से पहले सेट के टाईब्रेक में हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए 6-7 (3), 6-1, 6-3, 6-3 से जीत हासिल की। पुरुष एकल में 15वीं वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर बुब्लिक ने जेजे वुल्फ को हराया, जबकि 2014 के चैंपियन मारिन सिलिच और 2022 के उपविजेता कैस्पर रूड दोनों चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से हट गए।

यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 के महिला वर्ग में जीत हासिल करने वाली अन्य खिलाड़ियों में नौवीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना, 19वीं वरीयता प्राप्त जैस्मीन पाओलिनी और 31वीं वरीयता प्राप्त लेयला फर्नांडीज (2021 की यूएस ओपन की उपविजेता) शामिल रहीं। महिला एकल के पहले दौर में उलटफेर भी देखने को मिला, क्योंकि दो बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन और 27वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेज्सिकोवा उज्बेकिस्तान की कामिला रखिमोवा से 7-6 (4), 6-2 से हार गईं।

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