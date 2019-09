कनाडा की 19 साल की टेनिस स्टार बियांका एंड्रेस्कू (Bianca Andreescu) ने यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता अमेरिका की सेरेना विलियम्स (Serena Williams) को 6-3, 7-5 से हराया। इस जीत के साथ ही बियांका कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कनाडा की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गईं। बियांका के माता-पिता रोमानिया के रहने वाले हैं। हालांकि, बाद में दोनों कनाडा चले गए। बियांका का जन्म कनाडा में ही हुआ है। बियांका चौथी बार किसी ग्रैंड स्लैम में उतरी थीं और चैंपियन बन गईं। उन्होंने मोनिका सेलेस (Monica Seles) की बराबरी की। सेलेस ने 1990 में अपने चौथे ही ग्रैंड स्लैम में खिताब जीत लिया था।

बियांका एंड्रेस्कू 2006 में मारिया शारापोवा (Maria Sharapova) के बाद यूएस ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गईं हैं। उन्होंने 19 साल 2 महीने की उम्र में यह खिताब जीता। एंड्रेस्कू पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने यूएस ओपन में डेब्यू करते ही खिताब जीता है। इसके साथ ही वे इवोनी गूलगोंग कावले (1971 रोलां गैरो), बारबरा जॉर्डन (1976 ऑस्ट्रेलियन ओपन) और मोनिका सेलेस (1991 ऑस्ट्रेलियन ओपन) के क्लब में शामिल हो गईं।

कावले, जार्डन और सेलेस तीनों के ही नाम डेब्यू करते ही सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का रिकॉर्ड है। पिछले 12 महीने में बियांका तीसरी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने डेब्यू करते ही ग्रैंड स्लैम जीता है। उनसे पहले जापान की नाओमी ओसाका और एश्ले बार्टी भी यह उपलब्धि अपने नाम कर चुकी हैं।

बियांका ने फाइनल में खुद से 18 साल 263 दिन बड़ी सेरेना को हराया। सेरेना ने जब अपना पहला यूएस ओपन खिताब जीता था, तब बियांका सिर्फ 9 महीने की थीं। टेनिस के ओपन एरा में अब तक हुए फाइनल मुकाबले में कभी भी दोनों खिलाड़ियों के बीच इतना अंतर नहीं रहा है। एंड्रेस्कू यूएस ओपन में उतरने से पहले डब्ल्यूटीए रैंकिंग में 178वें नंबर पर थीं, लेकिन अब टॉप-15 में पहुंच गईं हैं।



सेरेना की बात करें तो यह उनका 33वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था। वे 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। वे 10वीं बार यूएस ओपन के फाइनल में उतरी थीं, जिसमें चौथी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे 2001 में अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स, 2011 में सैम स्टोसुर, 2018 में नाओमी ओसाका और इस साल बियांका एंड्रेस्कू से हारीं हैं। सेरेना चौथी बार मार्गेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गईं। कोर्ट के नाम सबसे ज्यादा 24 बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। सेरेना 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं।

From media day to hoisting the trophy, @Bandreescu_ is all about #USOpen pic.twitter.com/K9lBmnas4L — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2019

The Best of Bianca Revisit some of the top photos of the 2019 women’s singles champion. Gallery ➡ https://t.co/NXm3Srk5Wc pic.twitter.com/2IT0z3qRCw — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2019

19-year-old Bianca Andreescu sneaks a forehand winner past Serena Williams on her way to becoming the #USOpen champion in today’s AI Highlight of the Day, insights by @IBM Watson. pic.twitter.com/KjGJk3WHZ2 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019

