भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना यूएस ओपन 2020 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना ने डबल्स में डेनिस शापोवालोव के साथ मिलकर जर्मनी के जोड़ीदार केविन क्रावित्ज और एंड्रीस मीस को हराया। बोपन्ना और डेनिस ने यह मुकाबला एक घंटे 47 मिनट में जीत लिया। दोनों ने जर्मनी के जोड़ीदार को 4-6, 6-4, 6-3 से शिकस्त दे दी। बोपन्ना यूएस ओपन के इतिहास में पांचवीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। पिछली बार 2018 में उन्होंने अंतिम-8 में जगह बनाई थी।

बोपन्ना 12वीं बार यूएस ओपन में खेल रहे हैं। वे 3 बार पहले राउंड मे बाहर हुए हैं। दूसरे राउंड तक दो बार पहुंचे हैं। दो बार तीसरे राउंड में बाहर हुए। दो बार क्वार्टर फाइनल में उनका सफर खत्म हुआ। 2011 में बोपन्ना सेमीफाइनल और 2010 में फाइनल में हार गए थे। 2011 के बाद वो कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। बोपन्ना 9 साल के अपने लंबे इंतजार को इस बार खत्म करना चाहेंगे। जर्मनी के जोड़ीदार के खिलाफ बोपन्ना और डेनिस की जोड़ी पहला सेट हार गई थी। इसके बाद दोनों ने शानदार वापसी करते हुए अगले दोनों सेट जीतकर मैच अपने नाम कर लिया।

Singles? Doubles? Find you a man who can do both.@denis_shapo & @rohanbopanna upset the No. 6 seeds in three sets. pic.twitter.com/LM1LbHuxpj

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2020