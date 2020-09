दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन के चौथे राउंड के दौरान टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। स्पेन के पाब्लो कर्रेनो बुस्ता के खिलाफ मैच के दौरान जोकोविच ने महिला ऑफिशियल को गेंद मार दी। इसके बाद उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। साथ इस टूर्नामेंट से जीते सारे अंक को निरस्त कर दिया गया और प्राइज मनी वापस ले ली गई। हालांकि, बाद में जोकोविच ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर माफी मांगी।

सर्बियाई खिलाड़ी पहले सेट में 5-6 से पीछे थे। जोकोविच के साथ ये देखा गया है कि जब भी वो मैच में पीछे रहते हैं तो झुंझला जाते हैं। यहां भी वही हुआ। इसी झुंझलाहट में उन्होंने एक शॉट मारा जो सीधे महिला ऑफिशियल को गर्दन में जाकर लगा। वो दर्द के कारण चिल्लाने लगी और मैदान में ही गिर गई। जोकोविच दौड़ कर उसके पास गए और तुरंत माफी मांगी। टूर्नामेंट के रेफरी सोएरेन फेरिएमेल तुरंत ही आर्थुर एश स्टेडियम में पहुंचे। उन्होंने चेयर अंपायर ऑरेली टोर्टे और आंद्रेस एग्ली से बात की। फिर तीन बार चैंपियन जोकोविच से बात करने के बाद उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया।

HUGE: Novak Djokovic got disqualified from the US Open for this.

That was a nasty hit.

I hope that lady is ok.#Djokovic#USOpenpic.twitter.com/wwpeLVU8FN

— Parallel Pundir (@pundirlol) September 6, 2020