जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन (US OPEN 2020) का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओसाका दूसरी बार यूएस ओपन चैंपियन बनी हैं। इससे पहले उन्होंने 2018 में यह टाइटल अपने नाम किया था। ओवरऑल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ओसाका का यह तीसरा खिताब है। वो पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी जीती थीं। ओसाका ने न्यूयॉर्क के आर्थुर एश स्टेडियम में बगैर दर्शकों के खेले गए फाइनल में अजारेंका को 1-6, 6-3, 6-3 से हरा दिया।

22 साल की ओसाका ने 31 साल की अजारेंका को पहले सेट में हारने के बाद हराया। अजारेंका ने पहला सेट 26 मिनट में 6-1 से अपने नाम कर लिया था। उन्होंने सेमीफाइनल में 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराया था। ओसाका के खिलाफ जिस तरह उन्होंने तेजी से पहला सेट जीता उससे लगा कि वो आसानी से मैच जीत लेंगी, लेकिन अगले सेट में ओसाका ने मैच पलट दिया। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में भी अजारेंका शुरू में 2-0 से आगे थीं, लेकिन उनकी लीड ज्यादा देर तक नहीं रही। इसके बाद ओसाका ने तीसरे सेट को 6-3 से अपने नाम कर मैच जीत लिया।

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

Two great champions. pic.twitter.com/yne1ieawg9

How the was won

R1: def Doi

R2: def Giorgi

R3: def Kostyuk

R4: def #14 Kontaveit

QF: def Rogers

SF: def #28 Brady

F: def Azarenka pic.twitter.com/xSbDPBcdSa

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020