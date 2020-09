ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने यूएस ओपन 2020 के फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को रोमांचक मैच में शिकस्त दी। उन्होंने यह मुकाबला

2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) से अपने नाम किया। थीम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। वे इस टूर्नामेंट को जीतने वाले अपने देश के पहले पुरुष हैं। यूएस ओपन को साल बाद नया चैंपियन मिला है। इससे पिछली बार स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका 2016 में चैंपियन बने थे। उसके बाद स्पेन के राफेर नडाल 2 और सर्बिया के नोवाक जोकोविच 1 बार चैंपियन बने। नडाल 2010 और 2013 में भी जीत चुके थे। वहीं, जोकोविच 2011 और 2015 में चैंपियन बने थे।

रविवार (13 सितंबर) को खेले गए फाइनल में थीम शुरुआती दो सेट गंवा चुके थे। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और मैच जीत लिया। यूएस ओपन के इतिहास में 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी दो सेट गंवाने के बाद चैंपियन बन गया हो। पिछली बार 1949 में अमेरिका पांचों गोंजालेज ने हमवतन टेड शॉर्डर को शिकस्त दी थी। गोंजालेज ने वह मुकाबला 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4 से अपने नाम किया था। ओवरऑल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो पिछली बार ऐसा 2004 में फ्रेंच ओपन में हुआ था। तब अर्जेंटीना के गैस्तों गॉडियो ने दो सेट गंवाने के बाद फाइनल अपने नाम कर लिया था।

