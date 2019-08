यूएस ओपन के पुरुष एकल में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। साल के इस आखिरी ग्रैंड स्लैम के लिए दो भारतीयों प्रजनेश गुणेश्वरन और सुमित नागल ने क्वालिफाई किया था। प्रजनेश पहले दौर में रूस के डेनिल मेदवेदेव से हार गए। एटीपी रैंकिंग 5वें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव ने 88वें नंबर के प्रजनेश को 6-4, 6-1, 6-2 से हराया। वहीं, सुमित नागल को 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर के हाथों 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

नागल फेडरर से भले ही मुकाबला हार गए हों, लेकिन वे न्यूयार्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए इस मैच को देखने वालों का दिल जरूर जीतने में कामयाह रहे। फेडरर ने भी जीत के बाद कहा कि उनके खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था।

Congratulations @nagalsumit.

You played one of the greatest players ever @rogerfederer & made him work hard for his win.

You can be proud of your achievement. New #SportsStar is born!@Maheshbhupathi @Leander @MirzaSania @KirenRijiju @RijijuOffice @DGSAI #Tennis #USOpen pic.twitter.com/gekg5XzZvU

— SAIMedia (@Media_SAI) August 27, 2019