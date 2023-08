T10 League: सुरेश रैना की टीम फाइनल में पहुंचने से चूकी, मिस्बाह उल हक और बेन डंक की टीम में खिताबी टक्कर

सुरेश रैना की अगुआई वाली कैलिफोर्निया नाइट्स की टीम को यूएस मास्टर्स टी10 लीग के दोनों क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा।

रिचर्ड लेवी और मिस्बाह उल हक।

मिस्बाह उल हक की अगुआई वाली न्यूयॉर्क वॉरियर्स टीम ने शनिवार, 26 अगस्त 2023 को यूएस मास्टर्स टी10 लीग के क्वालिफायर 1 में सुरेश रैना की अगुआई वाली कैलिफोर्निया नाइट्स को 8 विकेट से हराकर यूएस मास्टर्स टी10 लीग फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने कैलिफोर्निया नाइट्स को 10 ओवर में 96/4 रन पर रोक दिया और फिर 8.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सुरेश रैना की अगुआई वाली कैलिफोर्निया नाइट्स की टीम को क्वालिफायर 2 में टैक्सस चार्जर्स ने 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। कैलिफोर्निया नाइट्स ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बनाए। टेक्सस चार्जर्स ने 8.5 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। सुरेश रैना की टीम ने फाइनल में जगह बनाने का दो-दो मौके गंवाए। फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क वॉरियर्स और टेक्सस चार्जर्स के बीच रविवार, 27 अगस्त को खेला जाएगा। न्यूयॉर्क वॉरियर्स के ओपनर जल्द लौट गए पवेलियन न्यूयॉर्क वॉरियर्स के ओपनर बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान और कामरान अकमल पारी की शुरुआत में ही आउट हो गए, जिससे वॉरियर्स का स्कोर 3.3 ओवर में 28/2 हो गया। हालांकि, छठे ओवर में मिस्बाह-उल-हक ने देवेन्द्र बिशू की गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी टीम को मोमेंटम प्रदान किया। लेवी ने अगले ओवर में भी आक्रामकता दिखाई और सातवें ओवर में कृश्मार सैंटोकी को चौका और छक्का जड़ दिया। वॉरियर्स ने नाइट्स को 10 ओवरों में 96/4 पर रोक दिया मिस्बाह और सैंटोकी ने अंत में 8 गेंद शेष रहते अपनी टीम को जीत दिलाई। इससे पहले दिन में कैलिफोर्निया नाइट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैक्स कैलिस और एरोन फिंच ने नाइट्स को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने लगातार चौके और छक्के लगाए और 5.5 ओवर में नाइट्स का स्कोर 60/1 तक पहुंचा दिया। हालांकि, वॉरियर्स ने जल्दी-जल्दी चार विकेट चटकाए और नाइट्स को 10 ओवरों में 96/4 पर रोक दिया। Also Read IBSA World Games: भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, प्रधानमंत्री मोदी बोले – देश को आप पर गर्व है कैलिफोर्निया नाइट्स की टीम क्वालिफायर 2 में भी हारी कैलिफोर्निया नाइट्स और टेक्सास चार्जर्स के बीच मैच की बात करें तो टेक्सास चार्जर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कैलिफोर्निया नाइट्स ने जैक कैलिस 22 गेंद पर 56 और मिलिंद कुमार 19 गेंद पर 41 रन की पारी की मदद से 3 विकेट पर 139 रन बनाए। टेक्सस चार्जर्स ने मोहम्मद हफीज की 24 गेंद पर नाबाद 68 और मुख्तार अहमद की 14 गेंद पर 40 रन की पारी की मदद से 8.5 ओवर में 3 विकेट पर 140 रन बना लिए। ऐसे में सुरेश रैना की अगुआई वाली कैलिफोर्निया नाइट्स की टीम क्वालिफायर 2 में भी हार गई।

