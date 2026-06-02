आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने जहां चारों ओर सुर्खियां बटोरीं। वहीं कई अन्य युवा खिलाड़ी भी इस सीजन चर्चा का विषय रहे। हालांकि, कुछ एक दो मैच के स्टार बनकर ही साबित हुए। उन्हीं में से एक हैं उर्विल पटेल जिनके नाम आईपीएल 19 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। आईपीएल इतिहास में भी संयुक्त रूप से यह सबसे तेज पचासा था। उर्विल ने यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड की बराबरी की थी।

जबकि वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन तीन बार 15-15 गेंद और एक बार 16 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। अभिषेक शर्मा ने भी एक बार 15 गेंद पर इस सीजन अर्धशतक लगाया था। वैभव-अभिषेक इस लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर 2 पर हैं। उसके बाद लगातार वैभव ने लिस्ट में पोजिशन कब्जा रखीं। प्रियांश आर्या भी इस लिस्ट में 7वें स्थान पर मौजूद हैं। जबकि निकोलस पूरन, रजत पाटीदार और जोश इंग्लिस भी इसका हिस्सा हैं।

IPL 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

स्थान खिलाड़ी और टीम गेंदें स्ट्राइक रेट विरोधी टीम मैदान 1 उर्विल पटेल (CSK) 13 282.60 LSG एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम 2 अभिषेक शर्मा (SRH) 15 268.18 CSK राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 3 वैभव सूर्यवंशी (RR) 15 300.00 RCB एसीए स्टेडियम 4 वैभव सूर्यवंशी (RR) 15 305.88 CSK एसीए स्टेडियम 5 वैभव सूर्यवंशी (RR) 15 278.37 SRH सवाई मानसिंह स्टेडियम 6 वैभव सूर्यवंशी (RR) 16 334.48 SRH न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 7 प्रियांश आर्या (PBKS) 16 285.00 SRH न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 8 निकोलस पूरन (LSG) 16 300.00 MI वानखेड़े स्टेडियम 9 रजत पाटीदार (RCB) 17 265.00 MI वानखेड़े स्टेडियम 10 जोश इंग्लिस (LSG) 17 257.57 CSK एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम

आईपीएल 2026 में अगर सबसे ज्यादा पचासों की बात करें तो साई सुदर्शन का नाम नंबर 1 पर है। उन्होंने इस सीजन कुल 8 अर्धशतक लगाए। जबकि प्रभसिमरन सिंह, इशान किशन, ध्रुव जुरेल, हेनरिक क्लासेन और शुभमन गिल ने 6-6 फिफ्टी इस सीजन जड़ीं। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आईपीएल 2026 में एक शतक और पांच अर्धशतक निकले।

वैभव बेस्ट ओपनर, कौन बेस्ट फिनिशर? IPL 2026 के लिए दिग्गज ने किया सर्वश्रेष्ठ पारी, स्पिनर, पेसर, बैटर का चयन

आईपीएल 2026 के लिए भारतीय दिग्गज ने बेस्ट ओपनर, बेस्ट फिनिशर, बेस्ट पारी, बेस्ट स्पिनर समेत कई खिलाड़ियों का चयन किया है। बिना किसी संशय के उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को सीजन का बेस्ट ओपनर बताया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





