चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने आईपीएल 2026 के 53वें मैच में लखनऊ के खिलाफ गजब की बैटिंग करते हुए इस लीग के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का कमाल करते हुए यशस्वी जायसवाल की बराबरी कर ली। उर्विल अब सीएसके के लिए इस लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर भी बने।
उर्विल ने की यशस्वी की बराबरी
उर्विल पटेल ने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 7 छक्के और एक चौका भी लगाया। इसके बाद वो आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ पहले नंबर पर आ गए। यशस्वी भी इस लीग में 13 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले बैटर हैं। इसके अलावा उर्विल इस सीजन में यानी आईपीएल 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बैटर भी बने। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने इस सीजन में दो बार 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का कमाल किया था।
IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक
◉ 13 गेंदें: उर्विल पटेल बनाम LSG (2026)
◎ 13 गेंदें: यशस्वी बनाम KKR (2023)
◎ 14 गेंदें: रोमारियो शेफर्ड बनाम CSK (2025)
◎ 14 गेंदें: पैट कमिंस बनाम MI (2022)
◎ 14 गेंदें: केएल राहुल बनाम DC (2018)
उर्विल ने तोड़ा यशस्वी और एबी का रिकॉर्ड
उर्विल पटेल अब आईपीएल में पहली 10 गेंदों पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। उर्विल ने लखनऊ के खिलाफ अपनी पारी की पहली 10 गेंदों पर 42 रन बनाए और उन्होंने एबी डिविलियर्स और यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया। एबी ने इस लीग में पहली 10 गेंदों पर 41 रन साल 2015 में जबकि यशस्वी ने साल 2023 में 10 गेंदों पर 41 रन बनाने का कमाल किया था। उर्विल ने लखनऊ के खिलाफ मैच में 23 गेंदों पर 8 छक्के और 2 चौकों की मदद से 65 रन की पारी 282.61 की स्ट्राइक रेट के साथ खेली।
IPL पारी की पहली 10 गेंदों के बाद सबसे ज्यादा स्कोर
42* रन – उर्विल पटेल बनाम LSG, चेन्नई, 2026
41* रन – एबी डिविलियर्स बनाम MI, बेंगलुरु, 2015
41* रन – यशस्वी जायसवाल बनाम KKR, कोलकाता, 2023
40* रन – अभिषेक शर्मा बनाम DC, दिल्ली, 2024
39* रन – रोमारियो शेफर्ड बनाम DC, मुंबई WS, 2024
39* रन – प्रियांश आर्या बनाम CSK, चेन्नई, 2026