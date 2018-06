FIFA 2018 Live Score Streaming, Uruguay vs Portugal Football Live Scores: विश्व कप में पहली बार है, जब ये दोनों टीमें आमने-सामने हो रही हैं।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Live Streaming Uruguay vs Portugal, Uruguay vs Portugal, URU vs POR Live Score Streaming: स्टार फारवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नेतृत्व में फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज पुर्तगाल का सामना फिश्ट स्टेडियम में उरुग्वे से होगा। पुर्तगाल और उरुग्वे जानती हैं कि अब सिर्फ जीत ही उन्हें विश्व कप की रेस में बनाए रख सकती है। विश्व कप में पहली बार है, जब ये दोनों टीमें आमने-सामने हो रही हैं। वैसे कुल तीन बार ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं।

दोनों टीमें एक-दूसरे की क्षमता को जानती हैं, इसलिए बेहद अहम मैच में विपक्षी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगी। पुर्तगाल के पास अभी तक विश्व कप की ट्रॉफी नहीं आई है। इस समय उसकी टीम में विश्व फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और उन्हीं के दम पर पुर्तगाल विश्व कप जीतने का सपना देख रही है लेकिन सिर्फ रोनाल्डो पर निर्भर रहना उसे भारी पड़ सकता है।

FIFA World Cup 2018 Live Streaming, Football Scores Live at Sony Ten 1, Sony Ten 2 Football Live