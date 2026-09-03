कभी गेंदबाजी करने का सपना देखने वाले शक्ति वर्मा के पास न महंगे क्रिकेट जूते थे, न बड़ी अकादमी की फीस भरने के पैसे। बाराबंकी में महज सात हजार रुपये की प्राइवेट नौकरी और पंक्चर की दुकान पर काम करके परिवार की मदद करने वाला यह 23 वर्षीय युवा शायद खुद भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उनकी 138 किमी प्रति घंटे की रफ्तार उन्हें यूपी टी20 लीग के मंच तक पहुंचा देगी, लेकिन प्रतिभा को जब सही मौका मिला तो हालात पीछे छूटते चले गए।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के ‘स्पीड हंट’ ने शक्ति को वह मंच दिया, जहां से उन्होंने पहले लखनऊ ट्रायल्स में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया और फिर ऑक्शन में कानपुर सुपरस्टार्स ने उन्हें 2.5 लाख रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। 15 अगस्त को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यूपी टी20 लीग में डेब्यू करने वाले शक्ति वर्मा ने कानपुर के ग्रीनपार्क में भी अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया। पंक्चर की दुकान से शुरू हुआ यह सफर अब IPL और टीम इंडिया के सपने की ओर बढ़ रहा है।

‘स्पीड हंट’ ने दिया बड़ा मौका

शक्ति वर्मा के लिए यूपीसीए (UPCA) की प्रतिभा खोज पहल ‘स्पीड हंट’ किसी मौके से कम नहीं थी। अगर यह मंच नहीं मिलता तो संसाधनों के अभाव में क्रिकेट का सपना देखने वाले इस युवा के लिए इतने बड़े स्तर तक पहुंचना असंभव था। शक्ति वर्मा ने लखनऊ में हुए ‘स्पीड हंट’ ट्रायल्स में 138 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। वह ट्रायल में तीसरे सबसे तेज गेंदबाज रहे। शक्ति की इस रफ्तार ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद यूपी टी20 लीग के लिए हुई नीलामी में कानपुर सुपरस्टार्स ने उन्हें 2.5 लाख रुपये में खरीद लिया।

सबसे खास बात यह रही कि ‘स्पीड हंट’ के ट्रायल्स को निशुल्क रखा गया था। शक्ति के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम था, क्योंकि वह ऐसे परिवार से आते हैं जहां क्रिकेट के महंगे खर्च उठाना आसान नहीं था। शक्ति वर्मा ने जनसत्ता को बताया, ‘‘जो परिवार समर्थ हैं, उनके लिए 1500 रुपये की फीस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य लड़के के लिए 10 रुपये भी बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रायल्स फ्री होने की वजह से हम जैसे गांव में रहने वाले और गरीब लड़कों को इतना बड़ा बूस्ट मिला। अगर स्पीड हंट हर साल होता है तो नीचे से और भी बेहतरीन प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी।’’

आसान नहीं था 7000 में क्रिकेट का खर्च उठाना

शक्ति वर्मा के लिए क्रिकेट के सफर की शुरुआत आसान नहीं रही। शक्ति के पिता अमर सिंह वर्मा लोकल मोटर मैकेनिक हैं। शक्ति परिवार में सबसे बड़ी संतान हैं। शक्ति ने क्रिकेट के लिए संघर्ष करते हुए न सिर्फ मैदान पर मेहनत की, बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी हाथ बंटाया। शक्ति बताते हैं कि क्रिकेट जैसे महंगे खेल में आगे बढ़ना उनके लिए आसान नहीं था।

शक्ति वर्मा सिर्फ सात हजार रुपये की प्राइवेट नौकरी करते थे और पंक्चर बनाने वाली दुकान पर भी काम करते थे। ऐसे में क्रिकेट के लिए जरूरी सामान जुटाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी। शक्ति वर्मा अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, ‘‘क्रिकेट बहुत महंगा खेल है। मैं 7000 रुपये की प्राइवेट नौकरी करता था। ऐसे में 7000 रुपये का क्रिकेट का जूता कैसे खरीद पाता?’’

क्रिकेट के शुरुआती दिनों में शक्ति टेनिस बॉल से खेलते थे और बल्लेबाजी करना चाहते थे। हालांकि, उनके कोच सरवन नवाब ने उनकी गेंदबाजी की प्रतिभा को पहचाना और उसे निखारने का काम किया। शक्ति वर्मा ने बताया कि उनके कोच के साथ-साथ उनके सीनियर विप्रज निगम और शिवम भाई ने भी मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। उन्होंने कठिन समय में शक्ति की आर्थिक मदद की और हौसला बढ़ाया।

ऑक्शन में मिले 2.5 लाख से परिवार को मिली राहत

‘स्पीड हंट’ से शुरू हुआ सफर जब यूपी टी20 लीग के ऑक्शन तक पहुंचा तो शक्ति के लिए यह सिर्फ एक क्रिकेटिंग उपलब्धि नहीं थी। कानपुर सुपरस्टार्स ने जब 2.5 लाख रुपये में उन्हें खरीदा तो उनके परिवार को भी बड़ी राहत मिली। शक्ति वर्मा के लिए यह रकम इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतने रुपये कभी नहीं देखे थे।

शक्ति वर्मा ने बताया, ‘‘इस प्लेटफॉर्म से जो पैसे मिले हैं, उन्हें हम अपनी ट्रेनिंग और खुद को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे सामान्य परिवारों के लिए यह रकम बहुत बड़ी है। सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी इतने पैसे नहीं देखे थे।’’ शक्ति वर्मा का लक्ष्य इस रकम को अपनी जरूरतों पर खर्च करने के बजाय क्रिकेट में खुद को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना है।

15 अगस्त को डेब्यू, ग्रीनपार्क में रफ्तार का जलवा

शक्ति वर्मा के सफर का अगला बड़ा पड़ाव 15 अगस्त रहा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शक्ति वर्मा ने लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में नोएडा किंग्स के खिलाफ कानपुर सुपरस्टार्स की ओर से यूपी टी20 लीग में डेब्यू किया। जिस खिलाड़ी के लिए कभी क्रिकेट के जूते खरीदना भी मुश्किल था, वह अब उसी खेल के बड़े मंच पर ऐसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर रहा था, जिन्हें अब तक दूर से देखता आया था।

समीर रिजवी, मोहसिन खान और कर्ण शर्मा जैसे आईपीएल दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना उनके लिए इस सफर की बड़ी उपलब्धि है। इकाना के बाद कानपुर के ग्रीनपार्क में भी शक्ति वर्मा ने अपनी तेज गेंदबाजी से प्रभावित किया। उनकी गेंदों की रफ्तार लगातार चर्चा में रही और 138 किमी प्रति घंटे तक की गति ने दिखाया कि ‘स्पीड हंट’ में उनकी पहचान सिर्फ संयोग नहीं थी।

अब IPL और टीम इंडिया का सपना

बाराबंकी के ग्रामीण अंचल से शुरू हुआ शक्ति वर्मा का सफर यूपी टी20 लीग के मंच तक पहुंच चुका है। कभी पंक्चर की दुकान पर काम करने वाले शक्ति अब IPL और भारतीय टीम तक पहुंचना चाहते हैं। शक्ति का अब तक का सफर बताता है कि प्रतिभा को अगर सही मंच मिल जाए तो अभावों के बीच पला सपना भी रफ्तार पकड़ सकता है। शक्ति इसके लिए यूपीसीए और यूपी टी20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर का धन्यवाद करते हैं। उनका मानना है कि ‘स्पीड हंट’ जैसे मंच उन खिलाड़ियों के लिए उम्मीद की किरण हैं, जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन उसे साबित करने के लिए संसाधन नहीं हैं।

‘शक्ति जैसों का यहां तक पहुंचाना ही हमारी सफलता’

‘स्पीड हंट’ के जरिए मुख्यधारा में पहुंचने वाले युवा खिलाड़ियों की सफलता को लेकर डॉ. संजय कपूर भी उत्साहित हैं। डॉ. संजय कपूर कहते हैं कि शक्ति वर्मा जैसे खिलाड़ियों को बिना फीस और सिफारिश के मंच मिलना इस पहल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे शक्ति हों, शुभमन हों या फिर कृष्णा सरोज… जब ऐसे होनहार और संघर्षशील खिलाड़ियों को यह मंच मिलता है, तो वे आगे बढ़ते हैं। यही खिलाड़ी भविष्य में आईपीएल और भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाएंगे।’’