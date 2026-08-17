सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा (82 रन, 45 गेंद, 9 चौके, 4 छक्के) की तूफानी पारी के बाद कार्तिक त्यागी की तेज गेंदबाजी के दम पर मेरठ मावेरिक्स ने यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के पांचवें मुकाबले में गौर गोरखपुर लायंस को 36 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। रिंकू सिंह की अगुआई वाली मेरठ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीजन का अब तक का सबसे बड़ा 206 रन का स्कोर बनाया और उसका बचाव किया। वह सीजन में पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी।

भारत रत्न श्री अटल बहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडयम में खेले गए मुकाबले गोरखपुर लायंस के कप्तान आर्यन जुयाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन मेरठ के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। स्वास्तिक चिकारा और ऋतुराज शर्मा ने 4.2 ओवर में टीम ने 50 रन पूरे किए और पावरप्ले के छह ओवर में टीम का स्कोर 69 रन हो गया। दोनों के बीच 86 रन की साझदेारी को 9वें ओवर में निशांत ठाकुर ने ऋतुराज शर्मा (44 रन, 30 गेंद, 5 चौके, दो छक्के) को आउट कर तोड़ा।

समीर रजवी के क्लब में चिकारा शामिल

चिकारा ने इसके बाद 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। चिकारा ने अक्षय दुबे के साथ 62 रन की साझदेारी की। हालांकि, 16 वें ओवर में गौर गोरखपुर लायंस से राहुल शर्मा ने लगातार दो विकेट लेकर मेरठ को झटका दिया, लेकिन चिकारा ने आक्रामक अंदाज अपनाये रखा। इस दौरान चिकारा ने यूपी टी-20 लीग में अपने 100 छक्के पूरे कर खास उपलब्धि हासिल की। वह लीग में यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान समीर रजवी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

रिंकू सिंह ने तेजी से रन बटोरे

चिकारा 18 वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए। इसके बाद कप्तान रिंकू सिंह ने तेजी से रन बटोरे और 25 रन बनाए। दिव्यांश राजपूत ने 13 रन बनाए। मेरठ ने छह विकेट पर 206 रन बनाए। जवाब में 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे गोरखपुर लायंस ने नियमित अतंराल पर विकेट गंवाए और 10 ओवर में पांच विकेट पर 56 रन बना लिए। सिद्धार्थ यादव ने 22 गेंदों पर 40 रन की पारी खेलकर वापसी की कोशिश की। उन्होंने 12 वें ओवर में जीशान अंसारी के खिलाफ 19 रन बटोरे।

कार्तिक त्यागी की शानदार गेंदबाजी

सिद्धार्थ ने निशांत कुशवाहा के साथ 47 रन की साझदेारी की, लेकिन 15 वें ओवर में जीशान अंसारी ने सिद्धार्थ को आउट कर यह साझदेारी तोड़ दी। निशांत ठाकुर ने 18वें ओवर में विशाल चौधरी के खिलाफ लगातार चार छक्के लगाकर मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। हालांकि, मेरठ के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अगले ही ओवर में 143 कमी/घंटे की रफ्तार वाली यॉर्कर पर ठाकुर को बोल्ड कर दिया। त्यागी ने चार ओवर में 18 रन देकर दो विकेट लिए। गोरखपुर की टीम नौ विकेट पर 170 रन ही बना सकी। मेरठ की जीत का अंत भी यादगार रहा। अंतिम गेंद पर कप्तान रिंकू सिंह ने शानदार कैच लपककर टीम की 36 रन की जीत पर मुहर लगा दी।

लखनऊ को गोरखपुर ने हराया

यूपी टी20 लीग के दूसरे दिन तीसरे मुकाबले में आर्यन जुयाल की अगुआई वाली गोरखपुर लायंस ने डकवथ-लुईस (DLS) नियम के तहत भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स को 4 विकेट से हरा दिया। पूरी खबर पढ़ें।