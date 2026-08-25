यूपी टी20 लीग 2026 के 19वें मैच में मंगलवार (25 अगस्त) को रिंकू सिंह की अगुआई वाली मेरठ मेवरिक्स ने समीर रिजवी की कानपुर सुपरस्टार्स को 19 रनों से हरा दिया। मेरठ की यह लगातार सातवीं जीत थी। वह अबतक एक भी मैच नहीं हारी है। बारिश से प्रभावित मैच में रिंकू सिंह ने 300 के स्ट्राइक रेट रन बनाए। उनकी इस पारी के बदौलत मेरठ मेवरिक्स ने 5 ओवर में 3 विकेट पर 96 रन बनाए। इसके जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स 3 विकेट पर 77 रन ही बना पाया।

मेरठ मेवरिक्स के लिए रिंकू सिंह ने 10 गेंद पर 4 छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। दिव्यांश जोशी ने 7 गेंद पर 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 314.29 का रहा। दिव्यांश राजपूत ने 4 गेंद पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 350 का रहा।

ऋतुराज शर्मा ने 400 स्ट्राइक रेट से रन बनाए

ऋतुराज शर्मा ने 4 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद 16 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 400 का रहा। स्वास्तिक चिकारा ने 5 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 220 का रहा। कानपुर सुपरस्टार्स के लिए अजय कुमार ने 2 विकेट लिए। कर्ण शर्मा ने 1 विकेट लिए।

आदर्श सिंह ने 350 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए

कानपुर सुपरस्टार्स के लिए आदर्श सिंह ने 8 गेंद पर 28 रन बनाए। उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 350 का रहा। समीर रिजवी ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद 22 रन बनाए। 169.23 का स्ट्राइक रेट रहा। यशोवर्धन सिंह ने 5 गेंद पर एक छक्के की मदद से 12 रन बनाए। प्रियांशु पांडे ने नाबाद 3 रन बनाए। सत्यम चौहान खाता नहीं खोल पाए। मेरठ मेवरिक्स के लिए जीशान अंसारी ने 3 विकेट झटके।

यूपी टी20 लीग में भुवनेश्वर कुमार का कमाल

लखनऊ फाल्कन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने यूपी टी20 लीग में रिकॉर्ड बनाया। वह टूर्नामेंट के इतिहास में 400 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।