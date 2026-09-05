उत्तर प्रदेश टी20 लीग के क्वालिफायर-2 मुकाबले में शु्क्रवार (4 सितंबर) को रिंकू सिंह की अगुआई वाली मेरठ मेवरिक्स ने प्रशांत वीर की अगुआई वाली नोयडा सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में मेरठ का सामना भुवनेश्वर कुमार की अगुआई वाली लखनऊ फाल्कंस से होगा।

मेरठ की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। वह 2024 में कानपुर सुपरस्टार्स को हराकर खिताब जीता। 2025 में उसे फाइनल में काशी रूद्राक्ष से हार का सामना करना पड़ा था। एलिमिनेटर मुकाबले की बात करें तो मेरठ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नोयडा सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 134 रन बनाए। मेरठ मेवरिक्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 135 रन बना लिए।

नोयडा सुपर किंग्स की पारी

नोयडा सुपर किंग्स के लिए शौर्य सिंह ने 33 गेंद पर 47 और माधव कौशिक ने 29 गेंद पर 36 रन बनाए। इन दोनों कप्तान प्रशांत वीर 18 ही दहाई आंकड़ा का पार कर पाए। मेरठ के लिए यश गर्ग और जीशान अंसारी ने 3-3 विकेट लिए हैं।

मेरठ मेवरिक्स की पारी

मेरठ मेवरिक्स के लिए यश गर्ग ने 44 गेंद पर 56 और रिंकू सिंह ने 23 गेंद पर 37 रन बनाए। इशू शर्मा ने 14, ऋतुराज शर्मा ने 10 रन बनाए। नोयडा सुपर किंग्स के लिए प्रशांत वीर ने 2 विकेट लिए हैं। शिवा सिंह और कार्तिक सिद्ध ने 1 विकेट लिए।

मेरठ मेवरिक्स के पास बदला लेने का मौका

मेरठ मेवरिक्स के सफर की बात करें तो लीग स्टेज में टीम शीर्ष पर रही। वह 10 में से 7 मैच जीती थी। उसे 2 में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच बारिश से धुल गया। क्वालिफायर-1 में उसे लखनऊ फाल्कंस ने 100 रन के अंदर आउट करते हुए 47 रनों से मैच जीत लिया। ऐसे में मेरठ के पास लखनऊ से बदला लेने का मौका होगा।