स्वतत्रंता दिवस की रात भारत रत्न श्री अटल बहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडयम में खेले गए यूपी टी20 लीग (UP T20 League) सीजन-4 के तीसरे मुकाबले में बारिश और स्पिन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मली। कप्तान आर्यन जुयाल की अगुआई वाली गोरखपुर लायंस ने डकवथ-लुईस (DLS) नियम के तहत भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ भुवनेश्वर की मेहनत भी बेकार हो गई। उन्होंने 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट झटके और 3 कैच लपके

गोरखपुर लायंस के कप्तान आर्यन जुयाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। उनका यह फैसला तब बिल्कुल सही साबित हुआ जब लखनऊ फाल्कन्स की आधी टीम पावरप्ले में ही महज 31 रन पर पवेलियन लौट गई। प्रिंस यादव के छठवें ओवर में गिरे 3 विकेटों ने लखनऊ की कमर तोड़ दी। बाद में सत्यम पांडे और इम्पैक्ट प्लेयर अजीत वर्मा ने सभंलकर खेलते हुए टीम का स्कोर 14.3 ओवर में 88/6 तक पहुंचाया, तभी तेज बारिश ने खलल डाला। बारिश के बाद मैच को 15-15 ओवर का कर दया गया और डीएलएस मेथड के तहत गोरखपुर लायंस को 15 ओवरों में 100 रनों का संशोधत लक्ष्य मिला।

सिद्धांत यादव की सयंमित पारी और शिवम का विनिंग चौका

100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोरखपुर लायंस की शुरुआत भी झटकों से भरी रही। आरसीबी के तेज गेंदबाज अभिनदंन सिंह (2 विकेट) ने दूसरे ही ओवर में ओपनर अभय प्रताप (10) और कप्तान आर्यन जुयाल (0) को आउट कर दिया। इसके बाद मैदान पर आए सिद्धांत यादव ने 27 गेंदों में 39 रनों की शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर टीम को संभाला। जब विप्रज नगम (2/10) की फिरकी गेंदबाजी लखनऊ को मैच में वापस ला रही थी तब पारस पालावत (25 रन) ने एक छोर थामे रखा। आखरी ओवर में जीत के लिए 3 रनों की दरकार थी, जिसे शिवम ने चौका जड़कर 2 गेंद शेष रहते जीत में बदल दिया।

‘पिच कठिन थी, लेकिन आखिरी ओवर तक मैच ले जाना बड़ी बात’: भुवनेश्वर कुमार

हार के बावजदू अपनी टीम के गेंदबाजों और नचले क्रम की तारीफ करते हुए कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने कहा, “पावरप्ले में 5 विकेट गंवाने के बाद जिस तरह हमारे इम्पैक्ट प्लेयर अजीत वर्मा और सत्यम पांडे ने बल्लेबाजी की, वे हमें एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। थोड़े और रन होते तो नतीजा कुछ भी हो सकता था। 100 रनों के छोटे स्कोर का बचाव करते समय आपको वैसी ही गेंदबाजी और फील्डिंग की जरूरत होती है जैसी अभिनदंन सिंह ने शुरआत में की। पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन इतने कम स्कोर को आखिरी ओवर तक खींचना हमारे लिए बहुत सकारात्मक बात है।”

‘रिंकू भाई… यह ट्रॉफी गोरखपुर के नाम करनी है’: सिद्धांत यादव (प्लेयर ऑफ द मैच)

मैच जिताऊ पारी खेलने वाले सिद्धांत यादव ने अपनी रणनीति पर बात की और कहा, “शुरुआत में मैनें थोड़ा वक्त लिया क्योंकि विकेट मुश्किल था। सेट होने के बाद मैनें गेंदबाजों पर अटैक करने की योजना बनाई। भुवी पाजी और अभिनदंन दोनों अनुभवी गेंदबाज हैं, इसलिए शुरुआत में सभंलकर खेलना जरूरी था। मेरा इकलौता लक्ष्य गोरखपुर को चैंपियन बनाना है, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है। मैं रिंकू भाई भी धन्यवाद करना चाहता हूं।”

अजीत अगरकर को रिप्लेस कर सकते हैं जहीर खान

अजीत अगरकर के बाद भारतीय टीम का चीफ सेलेक्टर कौन बनेगा इस पर काफी चर्चा हो रही है। इसके लिए पहले वीवीएस लक्ष्मण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब इस पद के दावेदार के तौर पर भारत के लिए 610 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम भी सामने आया है। पूरी खबर पढ़ें।