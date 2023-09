IPL में 5 छक्के जड़ने वाले रिंकू सिंह का UPL में भी तहलका, छक्कों की हैट्रिक से जिताया मैच

टीम इंडिया के नए फिनिशर रिंकू सिंह का जलवा उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में भी देखने को मिला है। उन्होंने मेरठ के लिए खेलते हुए सुपर ओवर में 17 रन का लक्ष्य सिर्फ 3 गेंद में हासिल कर लिया।

रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के एक मैच में 3 छक्के जड़कर अपनी टीम को मैच जिता दिया। फोटो सोर्स- Screenshot

भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह का जलवा बरकरार है। आईपीएल में लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताने का कारनामा कर चुके रिंकू सिंह ने फिर से कुछ कमाल कर दिखाया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग (UPL 2023) के पहले संस्करण में मेरठ के लिए खेल रहे रिंकू ने बीती रात काशी रुद्रांश के खिलाफ मैच में छक्कों की हैट्रिक लगाकर अपनी टीम को मैच जिता दिया। सुपर ओवर में जड़े 3 छक्के इस मैच में टीम इंडिया के नए फिनिशर रिंकू सिंह का गजब फिनिशिंग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सुपर ओवर में 17 रन के लक्ष्य को सिर्फ 3 गेंद में 3 लगातार छक्के जड़कर हासिल कर लिया। दर्शकों को भी इस मैच में भरपूर रोमांच देखने को मिला। सुपर ओवर में काशी रुद्रांश ने मेरठ मारविक्स को 17 रन का लक्ष्य दिया था। मेरठ की ओर से रिंकू और दिव्यांश बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन दिव्यांश तो दूसरे छोर पर खड़े ही रह गए और रिंकू ने 3 गेंद में ही मैच खत्म कर दिया। माधव कौशिक ने खेली 87 रन की ताबड़तोड़ पारी आपको बता दें कि इस मैच में मेरठ मारविक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। मेरठ की ओर से माधव कौशिक ने 52 गेंद में 87 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। रिंकू ने इस दौरान 22 गेंद में 15 रन बनाए थे। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी काशी रुद्रा की टीम भी 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना पाई और मैच सुपर ओवर में चला गया। Naam: Rinku Singh.

Kaam: Pulling off clutch finishes with sixes.

.

.#UPT20 #AdFreeOnFanCode #UttarPradeshT20 @rinkusingh235 pic.twitter.com/e5qDOJX4bR — FanCode (@FanCode) August 31, 2023 ऐसा था सुपर ओवर का रोमांच सुपर ओवर में काशी की टीम ने एक ओवर के अंदर 16 रन बनाए और मेरठ को 17 रन का लक्ष्य दिया। काशी की ओर से करण शर्मा ने 5 गेंद में एक चौके और एक छक्के की मदद से 10 रन बनाए। वहीं मोहम्मद शरीम ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। मेरठ की ओर से रिंकू सिंह और दिव्यांश बल्लेबाजी के लिए आए। स्ट्राइक पर रिंकू थे। उन्होंने ओवर की चार गेंद में ही मैच खत्म कर दिया। पहली गेंद उनकी डॉट रही थी, लेकिन उसके बाद 3 गेंद पर रिंकू ने 3 छक्के जड़ दिए। बता दें कि रिंकू सिंह इससे पहले आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में एक ओवर के अंदर 5 छक्के जड़कर अपनी टीम को मैच जिता चुके हैं।

Follow us on



instagram

telegram