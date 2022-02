यूपी क्रिकेट असोसिएशन के आजीवन सदस्यों में राजीव शुक्ला के भाई, पुराने कर्मचारी का परिजन- हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Case in High Court Against UPCA Officials for favour to family members: यूपीसीए के अधिकारियों के खिलाफ परिवारवाद और मित्रवाद को लेकर आरोप लगे हैं। एपेक्स काउंसिल के सदस्यों ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई है।

राजीव शुक्ला और अकरम सैफी के भाई को भी यूपीसीए का आजीवन सदस्य बनाया गया था (फाइल फोटो, सोर्स- ट्विटर)

