Pro Kabaddi 2019, U Mumba vs Haryana Steelers Live Streaming: यू मुंबा बनाम हरियाणा स्टीलर्स।

Pro Kabaddi 2019 Live Score, U Mumba vs Haryana Steelers Live Score Streaming Online: प्रो कबड्डी लीग में यू मुंबा और हरियाणा स्टीलर्स के बीच सीजन का 49वां मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रमक रुख अपनाया हुआ है। तेलुगू टाइटंस के खिलाफ विकास खंडोला ने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। विकास उस फॉर्म को आज भी बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। विकास को नवीन और सुनील का अच्छा साथ मिल रहा है। टीम की कोशिश शुरुआत से ही मुंबा पर शिकंजा कसने की होगी।

वहीं मुंबा की ओर से अभिषेक सिंह, सुरेंद्र सिंह और फजल अत्राचली को कमाल दिखाना होगा। इन तीनों ही खिलाड़ियों के लिए सीजन अभी तक शानदार गुजरा है। इस मैच को जीत मुंबा प्वॉइंट्स टेबल में आगे पहुंच सकती है। वहीं ठीक मुंबा के नीचे सातवें नंबर पर हरियाणा की टीम है जो अगर आज जीतती है तो वह मुंबा को पछाड़ आगे निकल जाएगी। वहीं आज होने वाले दूसरे मुकाबले में यूपी योद्दा के सामने जयपुर पिंक पैंथर्स की चुनौती होगी।

U Mumba vs Haryana Steelers और UP Yoddha vs Jaipur Pink Panthers मैच को आप Star Sports Network के Star Sports 1, Star Sports 1 hindi, Star Sports hd 1 पर देख सकते हैं।