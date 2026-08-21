UP T20 League: यूपी टी20 लीग 2026 में 10 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस सीजन का 10वां मुकाबला काशी रुद्रास ने कानपुर सुपरस्टार्स के बीच खेला गया और इस मैच में काशी रुद्रास के ओपनर साहब युवराज सिंह ने 91 रन की शानदार पारी खेली और इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में एंट्री मार ली। वहीं युवराज सिंह के टॉप-5 में शामिल होने के बाद रिंकू सिंह छठे नंबर पर खिसक गए।
यूपी टी20 लीग के 10 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा बने हुए हैं जिन्होंने 4 मैचों में 169 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर 4 मैचों में 162 रन बनाने वाले सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर अभिषेक गोस्वामी 4 मैचों में 141 रन बनाकर मौजूद हैं जबकि चौथे स्थान पर साबिह युवराज सिंह आ गए हैं जिन्होंने 4 मैचों में 138 रन बनाए हैं। वहीं अभिषेक प्रताप सिंह 4 मैचों में 111 रन बनाकर मौजूद हैं जबकि रिंकू सिंह छठे नंबर पर आ गए जिन्होंने 4 मैचों में कुल 108 रन बनाए हैं।
यूपी टी20 लीग के 10 मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभिनंदन सिंह हैं जिन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद जीशान अंसारी ने 3 मैचों में 7 विकेट हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर 4 मैचों में 6 विकेट लेने वाले अटल बिहारी राय मौजूद हैं तो वहीं चौथे नंबर पर सुनील कुमार और 5वें नंबर पर यश गर्ग मौजूद हैं।
यूपी टी20 लीग 2026 के 10 मैचों के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|6
|4
|करन शर्मा
|4
|4
|1
|169
|92
|56.33
|104
|162.5
|–
|1
|15
|7
|सिद्धार्थ यादव
|4
|4
|–
|162
|51
|40.5
|100
|162
|–
|1
|11
|10
|अभिषेक गोस्वामी
|4
|4
|1
|141
|76
|47
|101
|139.6
|–
|1
|8
|11
|साहब युवराज सिंह
|4
|3
|–
|138
|91
|46
|92
|150
|–
|1
|7
|10
|अभय प्रताप सिंह
|4
|4
|–
|111
|70
|27.75
|69
|160.87
|–
|1
|6
|12
|प्लेयर
|मैच
|पारी
|ओवर
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकानॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|मेडन
|अभिनंदन सिंह
|3
|3
|9.5
|92
|8
|4/30
|11.5
|9.36
|7.38
|1
|–
|–
|-जीशान अंसारी
|3
|3
|11
|101
|7
|3/19
|14.43
|9.18
|9.43
|–
|–
|–
|अटल बिहारी राय
|4
|4
|11.4
|145
|6
|4/23
|24.17
|12.43
|11.67
|1
|–
|–
|सुनील कुमार
|4
|4
|12
|154
|6
|3/42
|25.67
|12.83
|12
|–
|–
|–
|यश गर्ग
|3
|3
|9
|56
|5
|4/19
|11.2
|6.22
|10.8
|1
|–
|–
ऋषभ पंत बने नंबर 1, टूटा एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड; टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज
ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)