UP T20 League: यूपी टी20 लीग 2026 में 10 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। इस सीजन का 10वां मुकाबला काशी रुद्रास ने कानपुर सुपरस्टार्स के बीच खेला गया और इस मैच में काशी रुद्रास के ओपनर साहब युवराज सिंह ने 91 रन की शानदार पारी खेली और इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में एंट्री मार ली। वहीं युवराज सिंह के टॉप-5 में शामिल होने के बाद रिंकू सिंह छठे नंबर पर खिसक गए।

यूपी टी20 लीग के 10 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा बने हुए हैं जिन्होंने 4 मैचों में 169 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर 4 मैचों में 162 रन बनाने वाले सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर अभिषेक गोस्वामी 4 मैचों में 141 रन बनाकर मौजूद हैं जबकि चौथे स्थान पर साबिह युवराज सिंह आ गए हैं जिन्होंने 4 मैचों में 138 रन बनाए हैं। वहीं अभिषेक प्रताप सिंह 4 मैचों में 111 रन बनाकर मौजूद हैं जबकि रिंकू सिंह छठे नंबर पर आ गए जिन्होंने 4 मैचों में कुल 108 रन बनाए हैं।

यूपी टी20 लीग के 10 मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभिनंदन सिंह हैं जिन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद जीशान अंसारी ने 3 मैचों में 7 विकेट हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर 4 मैचों में 6 विकेट लेने वाले अटल बिहारी राय मौजूद हैं तो वहीं चौथे नंबर पर सुनील कुमार और 5वें नंबर पर यश गर्ग मौजूद हैं।

यूपी टी20 लीग 2026 के 10 मैचों के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयरमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट1005064
करन शर्मा4411699256.33104162.51157
सिद्धार्थ यादव441625140.510016211110
अभिषेक गोस्वामी4411417647101139.61811
साहब युवराज सिंह431389146921501710
अभय प्रताप सिंह441117027.7569160.871612
प्लेयरमैचपारीओवररनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकानॉमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेटमेडन
अभिनंदन सिंह339.59284/3011.59.367.381
-जीशान अंसारी331110173/1914.439.189.43
अटल बिहारी राय4411.414564/2324.1712.4311.671
सुनील कुमार441215463/4225.6712.8312
यश गर्ग3395654/1911.26.2210.81

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