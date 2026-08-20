UP T20 League: यूपी टी20 लीग 2028 के 8 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और इस सीजन के 8वें मैच में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ सीजन का पहला शतक लगाने में सफलता हासिल की। इस मैच में रिंकू सिंह का बल्ला जमकर चला, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं खेला जा सका। हालांकि बाद में डकवर्थ-लुईस नियम से आधार पर रिंकू सिंह की टीम को जीत मिली और ये इस टीम की लगातार तीसरी जीत भी रहा।

रिंकू सिंह ने 8वें मैच में 24 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी खेली और इस दौरान 6 छक्के और 2 चौके भी लगाए। पिछले 8 मैचों में ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई छठी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रही यानी इस लीग में अब तक खेले गए 8 मैचों के बाद बात अगर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इसमें रिंकू सिंह टॉप-5 से बाहर हैं यानी वो छठे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा हैं जिन्होंने अब तक की सबसे बड़ी 92 रन की पारी खेली है।

सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर सात्विक चिकारा हैं जिन्होंने 82 रन की पारी खेली है जबकि तीसरे स्थान पर अभिषेक गोस्वामी हैं जिन्होंने 76 रन की पारी खेली है। चौथे स्थान पर समीर रिजवी हैं जिन्होंने अब तक अपनी सबसे बड़ी 71 रन की पारी खेली है। लिस्ट में करन शर्मा 5वें स्थान पर भी हैं जिन्होंने 67 रन की पारी खेली है। वहीं अजीत शर्मा 7वें, अराध्य यादव 8वें, मोहम्मद सैफ 9वें जबकि बॉबी यादव 10वें स्थान पर मौजूद हैं।

यूपी टी20 लीग के 8 मैचों के बाद सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयररनगेंदस्ट्राइक रेटछक्केचौके
करन शर्मा9248191.6794
स्वास्तिक चिकारा8245182.2249
अभिषेक गोस्वामी7652146.1537
समीर रिजवी7147151.0628
करन शर्मा6744152.2761
रिंकू सिंह5524229.1762
अजीत वर्मा5337143.2418
अराध्य यादव5142121.4325
मोहम्मद कैफ4532140.6333
बॉबी यादव4428157.1416

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