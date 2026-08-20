यूपी टी20 लीग 2026 के 8 मुकाबले हो चुके हैं। रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मैवेरिक्स ने अपने पहले तीनों मैच जीतते हुए अंकतालिका में पहला स्थान कब्जा रखा है। वहीं करन शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। रिंकू सिंह ने भी इस लिस्ट के टॉप 5 में जगह बना ली है। अभिषेक गोस्वामी टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पर हैं।

टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो अभिनंदन सिंह नंबर 1 पर हैं। वहीं जीशान अंसारी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। टीमों की अंकतालिका में मेरठ मैवेरिक्स 6 अंकों के साथ टॉप पर है। जबकि काशी रुद्रास दूसरे पर बने हैं और तीन में से दो मैच हार चुकी भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स तालिका में तीसरे स्थान पर ही। नोएडा सुपर किंग्स चौथे, गोरखपुर लायंस पांचवें और कानपुर सुपरस्टार्श छठे स्थान पर है।

UP T20 League 2026 के 8 मैचों के बाद अंकतालिका

क्रमटीममैचजीत हारनेट रन रेट अंक
1मेरठ मैवेरिक्स330+0.7396
2काशी रुद्रास321+0.5524
3लखनऊ फाल्कन्स312-0.0482
4नोएडा सुपर किंग्स211-0.1342
5गोरखपुर लायंस312-0.8042
6कानपुर सुपर स्टार्स202-0.5570

UP T20 League 2026 के 8 मैचों के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

क्रमखिलाड़ीटीमरनमैचपारीसर्वोच्च स्कोरऔसतस्ट्राइक रेट10050चौकेछक्के
1करन शर्माकाशी161339280.50164.2902515
2अभिषेक गोस्वामीकाशी134337667142.5501108
3सिद्धार्थ यादवगोरखपुर111334037154.170077
4रिंकू सिंहमेरठ108335554189.470188
5स्वास्तिक चिकारामेरठ95338231.67166.6701124

UP T20 League 2026 के 8 मैचों के बाद टॉप 5 गेंदबाज

क्रमांकखिलाड़ीटीमविकेटमैचपारीAVGSRइकॉनमी रेट5+ विकेट3+ विकेटमेडन
1अभिनंदन सिंहलखनऊ83311.507.389.36010
2जीशान अंसारीमेरठ73314.439.439.18010
3यश गर्गमेरठ53311.2010.806.22010
4अटल बिहारी विपिन रायकाशी53322.4014.409.33010
5नवनीत कुमारलखनऊ53320.80139.60010

रिंकू सिंह ने 6 छक्के लगा ठोके 55 रन, मेरठ को मिली लगातार तीसरी जीत; भुवनेश्वर कुमार की टीम की दूसरी हार

यूपी टी20 लीग 2026 के 8वें मैच में रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को मात दी। इस मुकाबले में रिंकू ने 24 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। मेरठ की यह लगातार तीसरी जीत थी और भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ तीन में से दो मैच हार चुकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर