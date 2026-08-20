यूपी टी20 लीग 2026 के 8 मुकाबले हो चुके हैं। रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मैवेरिक्स ने अपने पहले तीनों मैच जीतते हुए अंकतालिका में पहला स्थान कब्जा रखा है। वहीं करन शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। रिंकू सिंह ने भी इस लिस्ट के टॉप 5 में जगह बना ली है। अभिषेक गोस्वामी टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पर हैं।
टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो अभिनंदन सिंह नंबर 1 पर हैं। वहीं जीशान अंसारी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। टीमों की अंकतालिका में मेरठ मैवेरिक्स 6 अंकों के साथ टॉप पर है। जबकि काशी रुद्रास दूसरे पर बने हैं और तीन में से दो मैच हार चुकी भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स तालिका में तीसरे स्थान पर ही। नोएडा सुपर किंग्स चौथे, गोरखपुर लायंस पांचवें और कानपुर सुपरस्टार्श छठे स्थान पर है।
UP T20 League 2026 के 8 मैचों के बाद अंकतालिका
|क्रम
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|मेरठ मैवेरिक्स
|3
|3
|0
|+0.739
|6
|2
|काशी रुद्रास
|3
|2
|1
|+0.552
|4
|3
|लखनऊ फाल्कन्स
|3
|1
|2
|-0.048
|2
|4
|नोएडा सुपर किंग्स
|2
|1
|1
|-0.134
|2
|5
|गोरखपुर लायंस
|3
|1
|2
|-0.804
|2
|6
|कानपुर सुपर स्टार्स
|2
|0
|2
|-0.557
|0
UP T20 League 2026 के 8 मैचों के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|क्रम
|खिलाड़ी
|टीम
|रन
|मैच
|पारी
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|चौके
|छक्के
|1
|करन शर्मा
|काशी
|161
|3
|3
|92
|80.50
|164.29
|0
|2
|5
|15
|2
|अभिषेक गोस्वामी
|काशी
|134
|3
|3
|76
|67
|142.55
|0
|1
|10
|8
|3
|सिद्धार्थ यादव
|गोरखपुर
|111
|3
|3
|40
|37
|154.17
|0
|0
|7
|7
|4
|रिंकू सिंह
|मेरठ
|108
|3
|3
|55
|54
|189.47
|0
|1
|8
|8
|5
|स्वास्तिक चिकारा
|मेरठ
|95
|3
|3
|82
|31.67
|166.67
|0
|1
|12
|4
UP T20 League 2026 के 8 मैचों के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|टीम
|विकेट
|मैच
|पारी
|AVG
|SR
|इकॉनमी रेट
|5+ विकेट
|3+ विकेट
|मेडन
|1
|अभिनंदन सिंह
|लखनऊ
|8
|3
|3
|11.50
|7.38
|9.36
|0
|1
|0
|2
|जीशान अंसारी
|मेरठ
|7
|3
|3
|14.43
|9.43
|9.18
|0
|1
|0
|3
|यश गर्ग
|मेरठ
|5
|3
|3
|11.20
|10.80
|6.22
|0
|1
|0
|4
|अटल बिहारी विपिन राय
|काशी
|5
|3
|3
|22.40
|14.40
|9.33
|0
|1
|0
|5
|नवनीत कुमार
|लखनऊ
|5
|3
|3
|20.80
|13
|9.60
|0
|1
|0
रिंकू सिंह ने 6 छक्के लगा ठोके 55 रन, मेरठ को मिली लगातार तीसरी जीत; भुवनेश्वर कुमार की टीम की दूसरी हार
यूपी टी20 लीग 2026 के 8वें मैच में रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को मात दी। इस मुकाबले में रिंकू ने 24 गेंद पर नाबाद 55 रन की पारी खेली। मेरठ की यह लगातार तीसरी जीत थी और भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ तीन में से दो मैच हार चुकी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर