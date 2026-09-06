यूपी टी20 लीग 2026 (UP T20 League 2026) के फाइनल में रविवार (6 सितंबर) को रिंकू सिंह की अगुआई वाली मेरठ मेवरिक्स ने भुवनेश्वर कुमार की अगुआई वाली लखनऊ फॉल्कंस को 204 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया। खिताबी मुकाबले में कप्तान रिंकू का बल्ला नहीं चला, लेकिन ओपनर दिव्यांश जोशी ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। लखनऊ के लिए अभिनंदन सिंह ने 3 विकेट झटके।

मेरठ की बल्लेबाजी की बात करें तो सात्विक चिकारा अच्छी बल्लेबाजी को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। उन्होंने 14 गेंद पर 3 चौके की मदद से 18 रन बनाए। दिव्यांश जोशी ने 40 गेंद पर 105 रन बनाए। उन्होंने 12 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 262.50 का रहा। ऋतुराज शर्मा ने 17 गेंद पर 24 रन बनाए।

अभिनंदन सिंह ने 40 रन देकर 3 विकेट लिए

अक्षय दुबे 15, रिंकू सिंह 1, दिव्यांश राजपूत 13 और जीशान अंसारी 3 रन बनाकर आउट हुए। यश गर्ग ने नाबाद 16 रन बनाए। लखनऊ के लिए अभिनंदन सिंह ने 40 रन देकर 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, विप्रज निगम और अजीत वर्मा ने 1-1 विकेट लिए। बता दें कि मेरठ की टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। 2024 में वह चैंपियन बनी थी। 2025 में काशी रूद्राक्ष ने उसे हराकर खिताब अपने नाम किया था।

मेरठ मेवरिक्स का लीग स्टेज में प्रदर्शन शानदार

यूपी टी20 लीग 2026 में मेरठ मेवरिक्स का लीग स्टेज में प्रदर्शन शानदार रहा। उसने 10 मैच में 7 जीत और 2 हार के साथ शीर्ष पर रही। एक मैच बारिश से धुल गया था। क्वालिफायर-1 में मेरठ मेवरिक्स से हार का सामना करना पड़ा था। एलिमिनेटर में उसने नोयडा सुपर किंग्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।