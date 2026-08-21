यूपी टी20 लीग को लेकर चेयरमैन डॉ. संजय कपूर का विजन सिर्फ एक घरेलू टी20 प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है। संजय कपूर का लक्ष्य इस यूपी टी20 लीग को उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और ग्रासरूट स्तर तक पहुंचाने के साथ ऐसा मंच बनाना है, जहां से प्रदेश के खिलाड़ियों को देश और दुनिया के सामने पहचान मिले।

जनसत्ता से खास बातचीत में संजय कपूर ने कहा कि वह उस दिन अपने काम को सफल मानेंगे, जब आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों में आधे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से होंगे। संजय कपूर ने कहा, ‘‘आईपीएल में जब आधे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के होंगे तब मैं मानूंगा कि मैंने अच्छा काम किया है।’’

यूपी टी20 लीग को दो शहरों तक सीमित रखने के बजाय ज्यादा से ज्यादा शहरों तक ले जाने की अपनी योजना बताते हुए उन्होंने इसे भविष्य में ‘मिनी आईपीएल’ के रूप में विकसित करने का विजन भी साझा किया।

प्रश्न: केसीए (कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन) से यूपी टी20 लीग का चेयरमैन तक का सफर कैसा रहा? इसके बारे में कुछ बताइए।

डॉ. संजय कपूर: मैं पहले यूपी टी20 चेयरमैन बनने से पहले ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का चेयरमैन भी बना। मैंने ओलंपियाड कराया। तो सफर के बारे में कहूं तो यह… भगवान की कृपा है। एक छोटे शहर का लड़का ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनता है… फिर यह बनता है तो मुझ पर शायद भगवान की विशेष कृपा है। इसी वजह से मैं यहां तक का सफर तय कर पाया हूं।

प्रश्न: यूपी टी20 लीग अभी दो जगहों (लखनऊ और कानपुर) में है। सेकंड लेग कानपुर में शुरू होगा। आपको नहीं लगता कि यदि एक ही जगह सभी मुकाबले होते तो लीग ज्यादा बढ़िया तरीके से आयोजित की जा सकती थी। दो जगह होने में काफी खर्चा भी आया होगा?

डॉ. संजय कपूर: मैं आप से पूछता हूं… अगर एक जगह होती तो आपको कैसा लगता सर? मेरे कहने का मतलब है कि पब्लिक को कैसा लगता। हम उत्तर प्रदेश निवासी हैं, जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। …और हम कानपुर के निवासी हैं, हम विस्तार नहीं करेंगे… हमारी लीग दो जगह नहीं जाएगी, चार जगह नहीं जाएगी, छह जगह नहीं जाएगी तो आईपीएल के बाद हम देश की सबसे बड़ी लीग कैसे होंगे?

डॉ. संजय कपूर: अभी मैं जैसा पब्लिक का उत्साह देख रहा हूं, डीपीएल के मुकाबले भी देख रहा था और भी कई लीगें देखी हैं तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब ठीक पब्लिक जुट रही है। मतलब दर्शक आ रहे हैं। यूपी टी20 लीग में अभी शायद भारत के 14 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखिए… मैं इतना कह सकता है कि आईपीएल से अगर उत्तर प्रदेश के जब तक आधे खिलाड़ी न खेलें तब तक मैं कैसे मानूंगा कि हमने अच्छा काम किया है। मतलब आईपीएल में जब आधे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के होंगे तो मैं मानूंगा कि मैंने अच्छा काम किया है। अन्यथा क्या मानेंगे।

डॉ. संजय कपूर: आधे में हम हैं, आधे में सारे हैं। देखिए… हम किसी को परेशान करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं। मदमस्त होकर अपना काम कर रहा हूं। दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हूं। बाकी ईश्वर जाने। कहां पहुंचेंगे, कहां कारवां रुकेगा, कहां जाएगा, कहां मंजिलें और जुड़ेंगी। देखिए इस कारवां के कारण आप से मुलाकात हो गई। …तो इस चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद है।

डीपीएल (दिल्ली प्रीमियर लीग) या यूपी टी20 लीग में तुलना को लेकर डॉ. संजय कपूर ने कहा, ‘‘हम लोग को कंपेरिजन (तुलना) नहीं करना है। वे अपनी जगह हैं। हम अपनी जगह हैं। वे अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। हम अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। हमको कभी भी किसी की लकीर काटनी नहीं है। अपनी लकीर बनानी है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, ना कि इधर-उधर देखें।’’

डॉ. संजय कपूर ने कहा, ‘‘जो वे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम जो कर रहे हैं हमारी स्थिति में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात सफलता की कि तो मैं इसका पैमाना कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं… अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

प्रश्न: यूपी टी20 लीग को आगे कहां देखते हैं? मतलब अभी इसमें क्या-क्या लगता है आपको… क्या-क्या कमी रह गई, कहां-कहां, किस-किस जगह और थोड़ा काम करना रह गया है?

डॉ. संजय कपूर: देखिए… जितना भी हम ग्रासरूट लेवल पर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लीग को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचा दें। कण-कण में पहुंचा दें। तब हमारा कार्य सफल होगा। यह हमारा काम है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएं। हमारा काम है कि ग्रासरूट लेवल तक पहुंच जाएं, छोटे शहरों तक पहुंच जाएं।

डॉ. संजय कपूर: आप पूछ रहे थे ना कि दो शहरों में क्यों करा रहे हो? भाई पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि हम दो शहरों में हैं। हम हर व्यक्ति के मन में कैसे पहुंचेंगे? हम ब्रॉडकास्ट तो हो रहे हैं। ठीक है। प्रादेशिक लीगें ब्रॉडकास्ट होती हैं एक शहर में होती हैं बाकी शहर के लोगों को नहीं दिखते हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में अब स्टेडियमों का जाल बनने जा रहा है। जाल बन जाएगा तो हम मिनी आईपीएल अपने आप बन जाएंगे।

डॉ. संजय कपूर: हमारा काम अपने बच्चों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना है, ताकि उनको पूरा विश्व देख पाए। अगर वे दिखेंगे तभी तो… जो दिखेगा वही तो बिकेगा। कमर्शियल वर्ल्ड है। आगे की लीगों में अगर हम दिखेंगे तभी तो बिकेंगे ना? जो दिखेगा वो बिकेगा। हम (यूपी टी20 लीग) दो शहरों में जाएं। हम छह शहरों में जाएं। पब्लिक से जुड़ाव करें, ग्रासरूट लेवल पर जाएं। यही काम है।

प्रश्न: महिला क्रिकेटरों को लेकर भी कुछ प्लान है? मतलब यूपी महिला टी20 लीग आने वाली है?

डॉ. संजय कपूर: हम आपसे इतना कह सकते हैं कि उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और जब हमारे प्लान रेडी होंगे, हमारी शीर्ष परिषद अंतिम फैसला करेगी, हम जरूर लेकर आएंगे।

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