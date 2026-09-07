यूपी टी20 लीग 2026 में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच शानदार प्रदर्शन की होड़ देखने को मिली है। बल्लेबाजी में करन शर्मा 11 मैचों में 361 रन बनाकर शीर्ष पर रहे, जबकि स्वास्तिक चिकारा ने 163.82 के स्ट्राइक रेट से तेजी से रन बटोरे।
समीर रिजवी 44.29 के औसत के साथ इस सूची में सबसे प्रभावी बल्लेबाजों में शामिल हैं। यूपी टी20 लीग 2026 का खिताब जीतने वाली मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह भी शीर्ष-10 बल्लेबाजों में शामिल रहे।
गेंदबाजी में जीशान अंसारी का दबदबा रहा। जीशान अंसारी ने 10 मुकाबलों में 25 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद अभिनंदन सिंह ने 24 और शिवा सिंह ने 16 विकेट लिए। लखनऊ फालकन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार भी शीर्ष 5 में शामिल रहे।
मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने 10 मैचों की 9 पारियों में 241 रन बनाए। वह तीन बार नाबाद रहे और उनका औसत 40.17 रहा। उनका सर्वोच्च स्कोर 55 रन है। उन्होंने 169.72 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। यह शीर्ष 10 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है। रिंकू सिंह ने 18 छक्के और 13 चौके लगाए।
मेरठ मावेरिक्स के जीशान अंसारी ने 29 ओवर में 209 रन देकर 25 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट पर 10 रन रहा। उनका गेंदबाजी औसत 8.36 और इकॉनमी रेट 7.21 रहा। उन्होंने 6.96 के स्ट्राइक रेट से विकेट हासिल किए और एक बार चार विकेट लिए।
भुवनेश्वर कुमार का भी प्रभावी प्रदर्शन
भुवनेश्वर कुमार ने 11 मैचों में 34 ओवर गेंदबाजी करते हुए 232 रन देकर 14 विकेट हासिल किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 रहा। भुवनेश्वर कुमार का गेंदबाजी औसत 16.57 और इकॉनमी रेट 6.82 रहा। भुवनेश्वर कुमार ने एक बार चार विकेट लिए और दो मेडन ओवर किए।
खास बात यह है कि शीर्ष बल्लेबाजों में जहां बड़े स्कोर और तेज स्ट्राइक रेट का मुकाबला है, वहीं गेंदबाजों में विकेटों के साथ इकॉनमी और प्रभावशाली गेंदबाजी ने लीग की तस्वीर को दिलचस्प बनाया है।
यूपी टी20 लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष-10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|उच्चतम
|औसत
|BF
|SR
|100
|50
|6
|4
|1. करन शर्मा
|11
|11
|1
|361
|102
|36.1
|253
|142.69
|1
|1
|26
|24
|2. स्वास्तिक चिकारा
|13
|13
|3
|326
|97
|32.6
|199
|163.82
|–
|2
|18
|35
|3. समीर रिजवी
|9
|9
|2
|310
|91
|44.29
|205
|151.22
|–
|3
|13
|28
|4. अजीत वर्मा
|12
|11
|2
|302
|75
|33.56
|239
|126.36
|–
|3
|10
|31
|5. आदर्श सिंह
|9
|9
|1
|286
|101
|35.75
|207
|138.16
|1
|1
|20
|12
|6. अभिषेक गोस्वामी
|10
|10
|1
|286
|76
|31.78
|213
|134.27
|–
|2
|9
|34
|7. प्रशांत वीर
|12
|10
|4
|245
|59
|40.83
|152
|161.18
|–
|3
|18
|19
|8. मोहम्मद सैफ
|11
|10
|–
|243
|89
|24.3
|180
|135
|–
|1
|14
|18
|9. रिंकू सिंह
|10
|9
|3
|241
|55
|40.17
|142
|169.72
|–
|1
|18
|13
|10. दिव्यांश जोशी
|12
|11
|1
|234
|105
|23.4
|161
|145.34
|–
|–
|15
|21
यूपी टी20 लीग 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष-10 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|ओवर
|रन
|विकेट
|BBI
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|4 विकेट
|5 विकेट
|मेडन
|1. जीशान अंसारी
|10
|10
|29
|209
|25
|4/10
|8.36
|7.21
|6.96
|1
|–
|–
|2. अभिनंदन सिंह
|11
|11
|34.5
|305
|24
|4/30
|12.71
|8.76
|8.71
|2
|–
|–
|3. शिवा सिंह
|12
|12
|37
|246
|16
|5/6
|15.38
|6.65
|13.88
|–
|1
|1
|4. अटल बिहारी रॉय
|11
|11
|32
|333
|15
|4/23
|22.2
|10.41
|12.8
|1
|–
|–
|5. भुवनेश्वर कुमार
|11
|11
|34
|232
|14
|4/10
|16.57
|6.82
|14.57
|1
|–
|2
|6. अजय कुमार
|9
|9
|24.4
|255
|14
|4/27
|18.21
|10.34
|10.57
|1
|–
|–
|7. कार्तिक सिद्धू
|12
|9
|25.3
|182
|13
|3/11
|14
|7.14
|11.77
|–
|–
|–
|8. विजय यादव
|11
|11
|35
|273
|13
|4/23
|21
|7.8
|16.15
|1
|–
|–
|9. यश गर्ग
|12
|11
|26.2
|235
|13
|4/19
|18.08
|8.92
|12.15
|1
|–
|–
|10. नमन तिवारी
|11
|9
|25
|237
|13
|6/13
|18.23
|9.48
|11.54
|–
|1
|–
यूपी टी20 लीग 2026 के बड़े अवॉर्ड्स
यूपी टी20 लीग 2026 के फाइनल में दिव्यांश जोशी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मेरठ मावेरिक्स के दिव्यांश जोशी ने 40 गेंद में 105 रन की पारी खेली। काशी रुद्राक्ष के करन शर्मा ने ऑरेंज कैप जीती, जबकि मेरठ मावेरिक्स के जीशान अंसारी पर्पल कैप जीतने में सफल रहे।
‘घर में शेर है तो बाहर से क्यों लाएं’, सुरेश रैना की रिंकू सिंह को KKR का कप्तान बनाने की सलाह, भुवी को वर्ल्ड कप टीम में चुनने की वकालत की
यूपी टी20 लीग 2026 में रिंकू सिंह और भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन से प्रभावित सुरेश रैना ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और टीम इंडिया मैनेजमेंट को बड़ी सलाह दी। सुरेश रैना ने रिंकू सिंह को केकेआर की कप्तानी सौंपने और भुवनेश्वर कुमार को 2027 वर्ल्ड कप टीम में रखने की वकालत की। (पूरा लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें)