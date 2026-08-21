यूपी टी20 लीग 2026 में 20 अगस्त 2026 (गुरुवार) को डबल हेडर हुआ और दो मुकाबले खेले गए। दिन के दूसरे मैच में काशी रुद्रास ने कानपुर सुपर स्टार्स को मात दी। समीर रिजवी की कप्तानी वाली कानपुर को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है। वहीं काशी ने चौथे मैच में तीसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में काशी के लिए जीत के हीरो रहे साहब युवराज सिंह जिन्होंने 56 गेंद पर 91 रन की पारी खेली।

इस मुकाबले में पहले खेलते हुए काशी रुद्रास ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए। साहब युवराज सिंह ने 7 चौके और 5 छक्के लगाते हुए 91 रन ठोके। वहीं अंत में अर्नव बालियान ने 12 गेंद पर 29 रन की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी कानपुर सुपर स्टार्स की शुरुआत ठीकठाक थी, मगर अंत में टीम 7 रन से मुकाबला हार गई।

समीर रिजवी का नहीं चला बल्ला

कानपुर के लिए सत्यम चौहान ने 22 गेंद पर सर्वाधिक 40 रन बनाए। जबकि कप्तान समीर रिजवी का बल्ला कमाल नहीं कर पाया। उन्होंने 10 गेंद खेलते हुए सिर्फ 6 रन बनाए। पिछले मैच में उन्होंने 71 रन की पारी खेली थी लेकिन इस मैच में उनका यह कमाल नहीं दिखा। काशी के लिए गेंदबाजी में हीरो रहे सुनील कुमार जिन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं कार्तिक यादव ने 4 ओवर में 20 रन देकर दो विकेट झटके।

काशी रुद्रास ने चौथे मैच में तीसरी जीत दर्ज की और अंकतालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है। कानपुर सुपर स्टार्स का अभी खाता भी नहीं खुला है। कानपुर की टीम अपना लगातार तीसरा मैच हारी है और अंकतालिका में आखिरी यानी छठे स्थान पर है। वहीं गुरुवार को दिन के पहले मैच में नोएडा सुपर किंग्स ने गोरखपुर लायंस को 3 विकेट से हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की थी।

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