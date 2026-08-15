उत्तर प्रदेश टी20 लीग (UP T20 League) के चौथे सीजन के पहले ही मुकाबले में सांसें थाम देने वाला रोमांच देखने को मिला। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार (14 अगस्त) को खेले गए मैच में मेरठ मावेरिक्स ने ऑलराउंडर यश गर्ग के करिश्माई प्रदर्शन के दम पर डिफेंडिंग चैंपियन काशी रुद्रास के मुंह से जीत छीन ली। मेरठ ने अंतिम गेंद पर 1 विकेट से मैच जीतकर सीजन की धमाकेदार शुरुआत की।

पहले गेंदबाजी में 4/19 का सर्वश्रेष्ठ स्पेल फेंकने के बाद यश गर्ग ने बल्ले से भी चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने महज 14 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए। अंतिम ओवर में जब मेरठ को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी और हाथ में सिर्फ 1 विकेट बचा था, तब गर्ग ने पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का जड़ दिया। जब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, तब उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर सूझबूझ से 1 रन लेकर टीम को असंभव सी दिख रही जीत दिला दी।

यश गर्ग और जीशान की फिरकी में 118 पर सिमटी काशी

टॉस जीतकर मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। काशी रुद्रास के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी ने 32 गेंदों में 42 रन बनाकर मजबूत नींव रखने की कोशिश की। लेकिन यश गर्ग ने काशी के कप्तान करण शर्मा को आउट कर दोहरा झटका दिया। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर ज़ीशान अंसारी (3/19) और तेज गेंदबाज विशाल चौधरी (2/13) ने मध्यक्रम को झकझोर कर रख दिया। यश गर्ग (4/19) ने इसके साथ ही टूर्नामेंट में अपने करियर के 50 विकेटों का आंकड़ा पार करते हुए 51 विकेट पूरे कर लिए। काशी रुद्रास की पूरी टीम 20 ओवरों में 118 रनों पर ढेर हो गई।

119 रनों का पीछा: मेरठ मावेरिक्स की शुरुआत खराब

119 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ मावेरिक्स की शुरुआत भी बेहद खराब रही। वैभव चौधरी ने विस्फोटक सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक चिकारा को दूसरे ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। काशी के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने मेरठ 10 ओवर में 47/4 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी।

रिंकू सिंह नहीं चले

इसके बाद कप्तान रिंकू सिंह (21 गेंदों में 28 रन) और दिव्यांश राजपूत (24 गेंदों में 26 रन) ने 5वें विकेट के लिए 36 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर पारी को संभाला, लेकिन कार्तिक यादव ने रिंकू और संदीप तोमर को जल्दी आउट कर काशी की वापसी कराई। अंतिम 18 गेंदों में जब 26 रनों की दरकार थी, तब काशी के तेज गेंदबाज अटल बिहारी विपिन राय ने लगातार दो गेंदों पर राजपूत और जीशान अंसारी (0) को आउट कर तहलका मचा दिया। विपिन राय (4/23) इस प्रदर्शन के साथ यूपी टी20 इतिहास में 54 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। लगा कि काशी मैच जीत चुकी है, लेकिन अंतिम ओवर में यश गर्ग के तूफान ने पूरी बाजी पलट दी।

‘मैच को अंत तक ले जाना चाहता था’: प्लेयर ऑफ द मैच यश गर्ग

शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए यश गर्ग ने मैच के बाद कहा, “मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था, लेकिन मुझे भरोसा था कि अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आमतौर पर मेरी बल्लेबाजी नहीं आती, लेकिन मैंने इस पल के लिए कड़ी मेहनत की थी। अपनी सोच पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं बस मैच को आखिरी तक ले जाना चाहता था। हमारी टीम में सभी बल्लेबाजी कर सकते हैं। विकेट अच्छा था और ओस भी थी, इसलिए हमें भरोसा था। अंतिम ओवर में बड़े शॉट्स खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अच्छा हुआ कि वे कनेक्ट हो गए।”

गर्ग ने गेंदबाजी पर क्या कहा?

गेंदबाजी पर बात करते हुए गर्ग ने कहा, “मैं 4 साल से खेल रहा हूं, लेकिन आज सबसे ज्यादा नर्वस था। पहली ही गेंद पर विकेट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ा। पिछले कुछ सालों में मैंने बल्लेबाजी को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इस बार मेहनत की। हमारी टीम की खास बात यह है कि हमारे पास दो और बेहतरीन स्पिनर हैं, जिनके साथ गेंदबाजी करने का मुझे फायदा मिलता है।”

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