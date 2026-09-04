यूपी टी20 लीग 2026 अब अपने अंतिम मोड़ पर है। फाइनल से पहले प्लेऑफ का अंतिम मुकाबला बाकी है। वहीं एक फाइनलिस्ट भी तय हो चुकी है और दूसरी फाइनलिस्ट का तय होना बाकी है। प्लेऑफ के क्वालिफायर 2 में नोएड किंग्स का सामना रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मैवेरिक्स से होगा। क्वालिफायर 1 में भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स से हारने के बाद मेरठ के पास एक और मौका है फाइनल में जगह बनाने का।

लखनऊ फाल्कन्स फाइनल में जगह बना चुकी है। क्वालिफायर 2 में नोएडा किंग्स और मेरठ मैवेरिक्स का मुकाबला होगा और विजेता टीम लखनऊ से भिड़ेगी। अब अगर क्वालिफायर 2 की बात करें तो रिंकू सिंह की टीम के सामने प्रशांत वीर की नोएडा किंग्स की बड़ी चुनौती होगी। मेरठ अपना पिछला मुकाबला हारकर आई है, जबकि नोएडा ने एलिमिनेटर में काशी को 1 रन से हराते हुए क्वालिफायर 2 में जगह बनाई।

प्रशांत वीर ने खेली बेहतरीन पारी

नोएडा किंग्स के कप्तान प्रशांत वीर ने एलिमिनेटर मुकाबले में काशी रुद्रास के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी। उन्होंने इसके बाद गेंदबाजी में भी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 28 गेंद पर 58 रन की पारी खेली थी जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अब क्वालिफायर 2 में वह रिंकू सिंह की मेरठ के लिए कठिन चुनौती पेश कर सकते हैं।

अगर प्लेऑफ के पिछले 2 मैचों की बात करें तो क्वालिफायर 1 में लखनऊ फाल्कन्स ने मेरठ मैवेरिक्स को 47 रनों से मात दी थी। इस मुकाबले में मेरठ की टीम 146 रन का लक्ष्य चेज करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 98 रन ही बना पाई थी। कप्तान रिंकू सिंह ने एकदम टेस्ट जैसी पारी खेली थी, तो लखनऊ के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने 10 रन देकर चार विकेट लिए।

इसके बाद एलिमिनेटर मुकाबले में नोएडा किंग्स ने काशी रुद्रास को 1 रन से रोमांचक भिड़ंत में हराया। इस हार के बाद दुर्भाग्यवश काशी को बाहर होना पड़ा। इस मैच में पहले खेलते हुए नोएडा की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए थे। जवाब में काशी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 153 रन ही बना सकी। अभिषेक गोस्वामी 45 और शुभम चौबे 43 की पारियां टीम के काम नहीं आ सकीं।

अब क्वालिफायर 2 मुकाबला 4 सितंबर शाम 7.30 बजे से होगा। इस मुकाबले में मेरठ और नोएडा दोनों की नजरें फाइनल के टिकट पर होंगी। फाइनल में लखनऊ फाल्कन्स दूसरी टीम का इंतजार करेगी और 6 सितंबर को टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

वैभव-इशान की ईस्ट जोन के लिए बढ़ा खतरा, दलीप ट्रॉफी फाइनल के लिए साउथ जोन में होगी 3 धाकड़ भारतीयों की एंट्री

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर से ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए बीसीसीआई की तरफ से श्रीलंका दौरे पर गए तीन बड़े भारतीय खिलाड़ियों को खेलने के लिए कहा गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





