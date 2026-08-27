यूपी टी20 लीग 2026 के 22 मैच हो चुके हैं। बुधवार को दो मुकाबले खेले गए जिसमें पहला मैच गोरखपुर लायंस ने जीता और कानपुर सुपरस्टार्स को छठी हार झेलनी पड़ी। वहीं दूसरे मुकाबले में नोएडा किंग्स ने काशी रुद्रास को हराते हुए अंकतालिका में बड़ा फेरबदल कर दिया। रिंकू सिंह की मेरठ मैवेरिक्स अपने सभी सातों मैच जीतकर अंकतालिका में टॉप पर मौजूद है।

वहीं भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स अब टॉप 2 से बाहर हो गई है। नोएडा किंग्स ने चौथी जीत के साथ अंकतालिका में दूसरे स्थान पर जगह बनाई और भुवी की लखनऊ तीसरे पर खिसक गई। हालांकि, लखनऊ और नोएडा के 8-8 अंक हैं लेकिन नेट रनरेट में अब नोएडा की टीम लखनऊ फाल्कन्स से आगे निकल गई है।

गोरखपुर लायंस ने अपनी तीसर जीत दर्ज करते हुए चौथे स्थान पर जगह बनाई तो अपनी पांचवीं हार के साथ काशी रुद्रास पांचवें पर खिसक गई। समीर रिजवी की कप्तानी वाली कानपुर सुपरस्टार्स का बुरा हाल है। कानपुर ने अपने 7 मैचों में से छह गंवा दिए हैं। उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हैं। यह टीम अंकतालिका में भी छठे यानी आखिरी स्थान पर है।

यूपी टी20 लीग 2026 के 22 मैचों के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक मेरठ मैवेरिक्स 7 7 0 0 +1.605 14 नोएडा किंग्स 7 4 3 0 +0.481 8 लखनऊ फाल्कन्स 7 4 3 0 +0.472 8 गोरखपुर लायंस 8 3 5 0 -0.168 6 काशी रुद्रास 8 3 5 0 -0.710 6 कानपुर सुपरस्टार्स 7 1 6 0 -1.045 2

बुधवार 26 अगस्त को खेले गए मैचों के परिणाम

बुधवार को खेले गए दोनों मैचों के परिणाम की बात करें तो कानपुर सुपरस्टार्स ने गोरखपुर लायंस के खिलाफ 150 रन बनाए। वहीं गोरखपुर को बारिश के कारण डकवर्थ लुईस से 10 ओवर में 121 रन का लक्ष्य मिला। टीम ने यह लक्ष्य 9.4 ओवर में हासिल किया और 3 विकेट से मैच जीता। फिर दूसरे मैच में काशी की टीम नोएडा के खिलाफ 89 रन पर सिमट गई और नोएडा किंग्स ने 5 विकेट खोकर 90 रन का लक्ष्य हासिल किया।

अभिषेक, विराट, करन शर्मा रहे फ्लॉप, 22वें मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

यूपी टी20 लीग 2026 के 22वें मैच में करन शर्मा की कप्तानी वाली काशी की टीम को प्रशांतवीर की कप्तानी वाली नोएडा टीम ने 5 विकेट से हरा दिया। ये कासी टीम की इस सीजन में 8वें मैच में 5वीं हार रही। इस मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट यहां दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





