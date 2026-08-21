यूपी टी20 लीग 2026 के 10 मैच हो चुके हैं। लीग के चौथे संस्करण में छह टीमें शामिल हैं। अब तक 10 मैचों के बाद रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मैवेरिक्स अंकतालिका में नंबर 1 पर बनी हुई है। मेरठ ने अपने पहले तीनों मैच जीते हैं और 6 अंक व सबसे बेहतर नेट रनरेट के साथ टीम टॉप पर काबिज है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स को नुकसान उठाना पड़ा है।

गुरुवार को दो मैच हुए और इसके बाद लखनऊ फाल्कन्स अंकतालिका में तीसरे से चौथे स्थान पर फिसल गई। गोरखपुर लायंस् को हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज करने वाली नोएडा सुपर किंग्स की टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। काशी रुद्रास ने भी कानपुर को हराते हुए अपनी तीसरी जीत चौथे मुकाबले में दर्ज की। इस जीत के बाद उसके भी 6 अंक हो गए लेकिन नेट रनरेट में मेरठ से पीछे रही।

कानपुर का नहीं खुला खाता

कानपुर सुपर स्टार्स का अब तक खाता नहीं खुला है। यह टीम अपने पहले तीनों मैच हार चुकी है। अंकतालिका में कानपुर अंतिम स्थान पर है। वहीं चार मैच खेलकर तीन हार झेलने वाली गोरखपुर लायंस की टीम भी पांचवें स्थान पर है। उसे सिर्फ एक मुकाबले में ही जीत मिली है। इस लीग में प्लेऑफ और फाइनल समेत कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे। 6 सितंबर को यूपी टी20 लीग के चौथे संस्करण का फाइनल मैच खेला जाएगा।

यूपी टी20 लीग 2026 के पहले 10 मैचों के बाद अंकतालिका

क्रमटीममैचजीतहारनेट रन रेटअंक
1मेरठ मैवेरिक्स330+0.7396
2काशी रुद्रास431+0.5026
3नोएडा सुपर किंग्स321-0.0554
4लखनऊ फाल्कन्स312-0.0482
5गोरखपुर लायंस413-0.6222
6कानपुर सुपर स्टार्स303-0.4930

UP T20 League 2026: समीर रिजवी की टीम लगातार तीसरा मैच हारी, काशी को मिली तीसरी जीत; युवराज-सुनील जीत के हीरो

यूपी टी20 लीग 2026 में 20 अगस्त को दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में नोएडा सुपर किंग्स ने गोरखपुर लायंस को मात दी। वहीं दूसरे मैच में समीर रिजवी की कानपुर सुपर स्टार्स को काशी ने हराया। कानपुर की टीम लगातार तीसरा मैच हारी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर